JUST NU: Junior-VM ställs in

Minst fyra spelare har testat positivt för covid-19 vilket har gjort att tre JVM-matcher har fått ställas in.

Nu meddelar trovärdiga uppgifter från Kanada att IIHF har bestämt sig för att ställa in mästerskapet.

– Jag skulle bli jättebesviken om det ställs in, men det är inte mitt beslut, sade Juniorkronornas förbundskapten Tomas Montén på en pressträff under kvällen.

USA har fått två positiva fall och en match inställd, Tjeckien en spelare som testat positivt och en inställd match och senast har även en rysk spelare testat positivt vilket gjort att de har fått ställa in en match.

Det innebär att minst fyra spelare har testat positivt för covid-19 och tre matcher har ställts in.

Enligt uppgifter från flera håll har IIHF-topparna samlats för ett möte och diskuterat mästerskapets framtid. Där ska de ha kommit fram till att mästerskapet ska ställas in med omedelbar verkan.

Expecting an announcement soon that the 2022 IIHF World Junior Championship will be cancelled.

Not that @chrismpeters needs his work checked, because he doesn’t, but I can confirm the 2022 WJC will be cancelled. Official statements and news conference to come. https://t.co/zAL6CVoJ7n