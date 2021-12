Under årets JVM har redan USA och Tjeckien fått sättas i karantän efter positiva covidtest.

Nu uppger TSN:s Bob McKenzie att även Ryssland tvingas ställa in sin match mot Slovakien i natt då en spelare i laget har testat positivt.

Det skulle ha spelats fyra matcher i JVM under onsdagsnatten.

Men Sveriges möte med USA hänger löst då amerikanerna fortfarande sitter i karantän och väntar på testsvar innan de vet ifall de kan spela.

Nu har även två andra matcher ställs in.

Först var det Finland mot Tjeckien som inte blev av då tjeckerna hade fått ett fall av covid-19 i laget och Finland tilldelades därmed vinsten med 1-0.

Nu uppger Bob McKenzie på TSN att även Ryssland har ett fall av covid-19 i truppen vilket gör att de tvingas in i karantän och inte kan komma till spel mot Slovakien. Det innebär att Slovakien tilldelas segern med 1-0.

RUS forfeits today’s game vs SVK due to a positive Covid test. Goes into the books as a 1-0 SVK win.