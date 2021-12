"Utgår från att IIHF kommer titta på det och lära sig av det"

Internationella ishockeyförbundet beslutade på onsdagskvällen att resten av JVM ställs in efter att fyra spelare testat positivt för corona. Nu framkommer det information om att bubblan inte var helt stängd.

– Det är klart jag fått information om att det inte varit en superstängd bubbla, säger det svenska ishockeyförbundets tävlingschef Olof Östblom på en pressträff.

Efter tre inställda matcher på ett dygn valde IIHF under onsdagen att fatta beslutet att ställa in resten av JVM. Totalt fyra spelare har testat positivt i de olika lagen i turneringen.

Ifjol var bubblan kring JVM-lagen helt stängd. Så har inte varit fallet i år. Bland annat har andra gäster bott på samma hotell som det svenska JVM-laget.

– Vi visste att hotellet inte skulle vara specifikt för JVM-gäster utan att det skulle vara folk utifrån som bodde här. Men vi har haft dedikerade våningar, matrum och sådant. På väg dit har vi stött på folk, men vi har varit noga med att göra vårt rätt, sade presschefen Linus Hugosson på en presskonferens efter att beskedet kommit.

Lagkaptenen Emil Andrae och målvaktsstjärnan Jesper Wallstedt vittnar om att man stött på en del folk som inte tillhör laget på hotellet, bland annat vid hissarna.

– Jag är förvånad över hur lättillgängligt det varit att komma in på hotellet. Det är en besvikelse att arrangemanget inte varit tillräckligt noggrant, säger Andrae.

Ifjol reste Sverige till Kanada efter att flera spelare och nästan hela ledarstaben smittats på förlägret till turneringen. I år har Sverige hållit sig smittfria.

– Vi har gjort det vi kan. Vi har burit munskydd, hållit avstånd och tvättat händerna. Men det var inte en lika strikt bubbla i år som förra året, säger Jesper Wallstedt.

“BESVIKELSE - MEN INTE RIKTAD MOT NÅGON”

Landslagschefen Olof Östblom är besviken över att resten av JVM inte kan spelas - men vill inte lägga skulden på det internationella ishockeyförbundet IIHF.

– Jag känner en besvikelse, men inte riktad mot någon. Vi har levt med en pandemi i två år snart och det händer saker. Vi fick ställa in mängder av matcher i Sverige förra säsongen fast vi försöker göra rätt saker. Vi vet att det är väldigt svårt att hantera en pandemi. Vi får lita på dem som fattat beslutet att de gör rätt bedömningar.

– Men att peka finger känns inte rätt. Man får lära sig av det här och göra bättre ifrån sig framåt.

Men just med tanke på att matcherna ställs in vid enstaka fall - är det då inte konstigt att bubblan inte är lika strikt som förra året?

– Jag har egentligen ingen mer information än du har. IIHF har följt ett protokoll och när man inte längre kan göra det blir det en ohållbar situation. De behövde ställa in tre matcher innan beslutet kom och om det inte får avgöras sportsligt… Det är där vi vill vara. Det är på isen det ska avgöras.

– Men jag utgår från att IIHF kommer titta på det och lära sig av det. Men det har testats många olika sätt.

Spelarna som ska till Europa ska resa hem redan under morgondagen, är planen.

