“Hur skulle det se ut om vi bara ställer in de lägre VM-divisionerna?" säger IIHF-presidenten Luc Tardif.

Tardif fick svara på frågor om damernas inställda U18-VM - men jag tycker han bara grävde sin grop djupare än den redan var.

På julafton smög det internationella ishockeyförbundet (IIHF) mycket klädsamt ut att damernas JVM ställs in. Turneringen skulle spelats i Linköping och Mjölby i början av januari. Att matcher och turneringar ställs in är något vi lärt oss leva med de senaste två åren och med tanke på omikron-variantens snabba spridning i samhället är det klart att man har ett “case” för att fatta ett sådant beslut.

Men ni vet ju alla hur det ser ut när damernas JVM ställs in men herrarnas pågår samtidigt. Ja, killarnas JVM låg ett par veckor före i tiden och ja, killarna har kunnat leva i en bubbeltillvaro som kanske skulle vara svår att få till för tjejerna. Jag är inte dummare än att jag fattar det. Men när IIHF-presidenten Luc Tardif inatt fick svara på frågor, på IIHF:s egen hemsida, om den inställda VM-turneringar tycker jag ärligt talat han missade öppet mål.

Det var såklart det vanliga svamlet. “Vi gör inte skillnad på damhockey och herrhockey. Jag är besviken på alla som påstår det".

“Alla som känner mig vet hur mycket jag brinner för damhockey och vilket jobb jag gjort hemma i Frankrike”.

“Vi har för första gången valt in en kvinna i IIHF:s exekutiva kommitté”.

Speciellt det sista - vilken SENSATIONELL bedrift!

VERKLIGEN OTUR…

Tillbaka till sakfrågan. Luc Tardif påstår att det i slutändan inte fanns något annat alternativ än att ställa in damernas JVM med anledning av smittspridningen. Man kunde heller inte skjuta fram turneringen eftersom det svenska ishockeyförbundet hävdade att det var svårt att arrangera mästerskapet i mars/april med anledning av den inhemska hockeyn. Det finns säkert en sanning i det och man undrar ju om det svenska ishockeyförbundet verkligen gjorde allt i sin makt för att genomföra turneringen. Anders Larsson, den ansvarige, har ju inte gått att nå i den frågan.

Heller.

Det verkade också vara lite omständligt att Sverige var tvungna att avsäga sig värdskapet och att ett annat arrangörsland var tvungen att hittas med kort varsel. Det gick dock att lösa då Lettland tog över hela herr-VM i våras, då Belarus blev av med sitt värdskap. Då öppnade även IIHF för att med kort varsel flytta turneringen till exempelvis Danmark, som då erbjöd sina tjänster.

Det som gör att jag upprörs över Luc Tardifs ordbajsande (ursäkta ordvalet) på det internationella ishockeyförbundets hemsida är att han säger:

“Det här är inte en könsfråga. Det här är en COVID-19-fråga. Jag ställer en motfråga. Hur skulle det se ut om vi hela tiden spelade toppdivisionerna i VM och bara ställde in de lägre divisionerna?”.

Han syftar då till att det minsann inte vara var tjejmästerskap som ställdes in utan att man även valde att ställa in flera herr-VM i lägre divisioner på herrsidan. Men då ställer jag en motfråga till din motfråga, herr Tardif:

“Hur skulle det se ut om herrarnas A-divisioner nästan alltid kunde genomföras som planerat men damernas nästan alltid fick justeras i någon form?”

Herrarnas U18-VM ställdes in 2020. Det genomfördes dock 2021.

Herrarnas U20-VM har genomförts som planerat båda de berörda åren. I en bubbeltillvaro.

Damernas A-VM sköts upp flera gånger innan det till sist kunde genomföras i augusti. Där hittade man till sist en lösning, så jag borde inte klaga, men vi ska komma ihåg att man även där ställde in turneringen helt till en början.

Herrarnas VM ställdes som bekant in 2020 men genomfördes i maj 2021 som brukligt är.

Damernas JVM ställs in såväl 2021 som 2022.

B-JVM på herrsidan har dessutom spelats den här säsongen. Belarus säkrade en uppflyttning till A-gruppen. DÄR kan man dock argumentera för att de faktiskt hann på grund av att turneringen låg rätt i tiden.

Det är verkligen otur att alla damernas toppdivisioner ska spelas vid tidpunkter och i länder då de inte kan genomföras medan nästan alla herrturneringar spelas i länder utan coronasmitta och restriktioner vid tillfället. *gör tummen upp*.

HAN SVARAR PÅ FRÅGAN SJÄLV

Det Luc Tardif indirekt gör med sin fråga “Hur skulle det se ut om vi hela tiden spelade toppdivisionerna i VM och bara ställde in de lägre divisionerna?” är att rangordna de olika mästerskapen. Att jämföra damernas mästerskap med herrarnas lägre divisioner. Herrarnas värderas högst, damernas kommer därefter. Och ja, intressemässigt och ekonomiskt är det klart att herrarnas ligger högre än damernas. Det går inte att bortse från.

Men frågan är om det är så en IIHF-president ska uttrycka sig.

I slutändan handlar allting om en egen retorisk fråga som Tardif ställer. En fråga han svarar på själv:

“Is there an economic incentive to host the men’s World Championship and World Juniors every year no matter what? Absolutely.”

Där säger han till sist som det är. Tyvärr blåljuger han i meningen därefter:

“But people misunderstand that this is because we favour men’s hockey over women’s, which is completely false”.

Well. Visa det då.

Nu har coronasmittan i alla fall nått herrarnas JVM, vilket såklart är sjukt tråkigt för alla inblandade i turneringen. Två amerikanska spelare har smittats men är utan symptom, som tur är. Mitt i allt snack om det moraliska och ekonomiska, frågorna om turneringar ska spelas eller inte, handlar det trots allt om en sjukdom och ett hälsoläge att ta ställning til. Det är något som ibland glöms bort i debatten, kan jag tycka. USA tvingades lämna walk over till nattens match mot Schweiz och det är tveksamt om de kommer till spel i matchen mot Juniorkronorna natten som kommer. Men! Som tur är började turneringen i december i stället för i januari.

Enligt IIHF:s sätt att se på det var det nämligen bara turneringarna som började i januari som behövde ställas in.

Där hade killarna verkligen tur!

Igen.

TV: USA i karantän - Schweiz tilldöms segern