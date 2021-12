Sveriges match mot USA i natt är i fara på grund av smitta i det amerikanska laget.

Nu meddelar IIHF att en annan av nattens matcher, Tjeckien mot Finland, ställs in då det tjeckiska laget har fått ett positivt fall inom laget.

En match har redan ställts in under årets JVM där Schweiz tilldelades segern över USA med 1-0 efter att amerikanerna haft två spelare som testat positivt för covid-19.

Covidfallen i USA gör att det är fortsatt oklart ifall nattens match mellan USA och Sverige kommer att kunna spelas som planerat eller om även den får ställas in.

Nu meddelar dock IIHF att en annan av nattens JVM-matcher ställs in. En spelare i det tjeckiska laget har testat positivt för covid-19 vilket gör att hela laget tvingas sitta i karantän och de missar därför nattens match mot Finland.

Finland tilldelas därför segern med 1-0.

Angående Sveriges match mot USA så har de amerikanska spelarna testats igen under onsdagen och beroende på vad testen visar så kan USA eventuellt lämna karantänen för att spela mot Juniorkronorna.

Today’s Team 🇺🇸 tests were conducted very early this morning and are being expedited. Results should be available this afternoon, no later than 4 MT. So the players will prepare (in hotel room quarantine) to play SWE and be released from Q as soon as they get a -ve test result.