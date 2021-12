NHL stoppar ligans spelare från att resa till OS.

Flera spelare är besvikna över att aldrig få chansen att spela OS och nu riktar Boston-stjärnan Brad Marchand skarp kritik mot ligans beslut.

– Snälla säg mig om det inte är skitsnack, skriver han på sin Twitter.

Det blev ett nej från NHL och spelarfacket när det kommer till NHL-spelarnas deltagande i OS i Peking, som går av stapeln i februari. Flera spelare meddelade redan innan beskedet att de tvekade på att åka, men beslutet har även rört upp en del känslor bland spelarna.

Brad Marchand är en av spelarna som har kritiserat beslutet och under kvällen fortsatte han rikta kritik mot ligan, då han på sin Twitter gick ut med ett lång meddelande.

“SKITSNACK”

Boston-stjärnan är irriterad över ändringarna som ligan har gjort de senaste dagarna när det gäller återinförandet av Taxi-Squads. Han menar att reservlaget hade kunnat ersätta spelarna som saknades när OS drar igång.

“NHL och NHLPA kan ändra reglerna i spelaravtalet för att återinföra Taxi-Squads så att de inte förlorar några pengar. Spelarna har redan kommit överens med ägarna om en deposition som kommer att göra så att spelarna kan betala tillbaka ägarna för det de har förlorat under pandemin, oavsett hur många matcher som ställs in. Trots detta kan de inte införa Taxi-Squads under de olympiska spelen så att de kan höra vårt avtal där spelarna skulle få åka till OS. Snälla säg mig om det inte är skitsnack. Till alla er som inte vill förlora lön när ni är borta: Det är inget problem, låt spelarna bestämma själva.”, skriver han på sin Twitter.

