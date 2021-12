Han har spelat upp Timrå i SHL två gånger - men lämnat klubben båda gångerna. Nu följer Jonathan Dahlén sitt Timrå från San Jose och imponeras över hur man tagit sig an SHL under vintern.

– Dom har växt in i det och det känns som dom kommit ihop bra som grupp, spelat ihop sig och verkligen anammat SHL, säger han till hockeysverige.se.

Under julhelgen körde Timrå över Leksand och vann hemma med klara 5-1. Dessutom helt rättvist. Spelet Fredrik Anderssons grabbar visade upp tyder på att laget kan börja kika uppåt mot så kallad säker mark.



En som följer Timrå på nära håll är San Josés Jonathan Dahlén. Han har varit med om att spela upp laget till SHL två gånger sedan han kom till klubben från HV71 2014. Ett beslut han inte ångrat.

- Det känns som det inte var så långe sedan jag spelade i HV71, men tittar man tillbaka är det åtta år sedan, säger Jonathan Dahlén till hockeysverige.se och fortsätter:

- Tiden går fort, men det är ingen hemlighet vad Timrå betyder för mig. Att gå till Timrå och hamna där betydde ett stort steg i min karriär och utveckling.

- Jag kommer ihåg första dagen jag klev in där, hur nervös jag var för att komma till ett nytt lag. Det var många som tog bra hand om mig från start i J20:s omklädningsrum. J20-åren i Timrå är fortfarande några av det roligaste jag haft.

MINNS TILLBAKA PÅ UPPFLYTTNINGARNA

Redan från början bodde Dahlén i Sundsvall, vilket är cirka en och en halv mil från ishallen i Timrå.

- Det var lite annorlunda jämfört hur det var i Jönköping. Polarna bodde i Timrå och jag i Sundsvall samtidigt som jag bara var 16 år då.

- Jönköping, där bodde alla i samma stad. Däremot, för lagkompisarna att ta sig från Timrå till Sundsvall utan körkort var såklart lite svårt för dom i början, men vi sågs hela tiden på träningarna. Sedan hängde jag ofta kvar i Timrå på kvällarna och umgicks framför allt med min än idag bästa polare, Marcus Sirén. Jag var mycket i hans lägenhet ute i Timrå och hängde.

- När han tog körkort blev allt lättare. Han hängde mycket i Sundsvall och jag fick lite skjuts av honom innan jag tog körkort några månader senare.

Jonathan fick fira med pappa Ulf. Foto: Bildbyrån.

Jonathan Dahlén har så här långt varit med två gånger att gå upp med Timrå till SHL och det var, enligt 24-åringen, lite olika känslor kring avancemangen.- Det var speciellt båda gångerna, men på olika sätt. Första gången var det entusiasm och en skräll att vi gick upp. Det hade inte ens varit på tapeten. Allt rullade på, vi hittade bra stäm och hade en bra kemi i laget.- Sedan var det väldigt jobbigt, efter att jag åkte över (till Vancouver och sedan San José), att se Timrå från USA. Allt från det jag såg från att killarna åkte ut mot Oskarshamn fick jag lite blodad tand.- Det tog två år från det till att vi tog steget upp igen. Den känslan var otroligt skön och någonting som lättade. Det var tufft att se uttåget. När vi sedan gick upp igen var det en så otroligt skön känsla och glädje. På det sättet var det nästan skönare eftersom jag sett Timrå åka ur då jag var i AHL. Då kände jag att det skulle kännas skönt att hjälpa Timrå på något sätt igen.- På så vis var det annorlunda mot första gången eftersom då var det bara så otroligt häftigt och det kändes som allt gick så fort. Det var ingen som förväntade sig något av oss och det var en skräll, men båda gångerna hade vi under bara gäng.

Mer känslosamt andra gången?

- Ja, det var väldigt känslosamt andra gången. Båda grupperna kom väldigt nära varandra också, men andra gruppen kom extremt nära varandra. Jag kan inte ens föreställa mig hur häftigt det hade varit om vi även haft publik på läktarna.

“VÄLDIGT TUFFT ATT LÄMNA”

Var det tufft att lämna inför den här säsongen då ni hade gått upp igen?

- Ja, det kan jag vara ärlig och säga. Det var väldigt tufft att lämna, men man får bara en chans i livet att skriva på ett envägskontrakt i NHL och jag fick den möjligheten av San José. Det fanns aldrig någon tanke att inte skriva på kontraktet.

- Klart att det var tufft att lämna ändå, men det var aldrig på tapeten att inte åka då jag fick erbjudandet.



Hur ser du på Timrås lagbygge den här säsongen?

- Jag har följt Timrå mycket under säsongen och sett så mycket det gått. Dessutom har jag många nära, nära vänner som jag snackar med nästan dagligen. Dessutom känner jag ledningen med ”Nubben” (Kent Norberg), Jonas (Torines), ”Freddan” (Fredrik Andersson), övriga tränare, materialare och alla runtomkring så jag har järnkoll.

- Jag tycker att det är ett bra lagbygge, men det tog lite tid att växa in i SHL-kostymen. Förutom näst senaste matchen tycker jag att det nu ser rätt bra ut spelmässigt. Dom har växt in i det och det känns som dom kommit ihop bra som grupp, spelat ihop sig och verkligen anammat SHL.

- Det finns något att bygga vidare på där och jag hoppas att dom fortsätter göra det efter jul och att det fortsätter bli segrar som dom gjorde då dom vann sex av sju matcher.

IMPONERAS AV BACKKLIPPAN

Det är speciellt en spelare som imponerat på Jonathan Dahlén så här långt.

- Jag vet inte om jag är överraskad, men jag måste nämna Per Svenssons resa. Han är en underbar kille och varit en av dom jobbigaste att möta i Hockeyallsvenskan då han spelade i Almtuna. Dessutom fick jag möta honom i varje byte.

- Det var väldigt kul att få spela med honom förra säsongen. Vi blev väldigt bra kompisar och har bra kontakt. Kul att han får visa vad han kan på SHL-nivå. Jag skulle inte bli förvånad om han blir uttagen i landslaget och jag trodde att han skulle bli det till senaste turneringen. Jag tycker att han borde få chansen att vara med där och det ska bli kul att se när det väl händer.

Per Svensson. Foto: Bildbyrån.

Vad tror du krävs av Timrå om man ska klara sig kvar i SHL?

- Att laget spelar som dom gjorde under den perioden då dom vann sex av sju matcher. Det såg riktigt bra ut spelmässigt då. Det mesta har att göra med försvarsspelet. Dom har inga problem offensivt så det gäller att försvarsspelet sitter lite bättre, vilket var väldigt bra då dom vann den här raden av matcher. Kommer dom tillbaka till det försvarsspelet blir det inte några problem för dom att hålla sig kvar.

Kusin Jacobson. Foto: Ronnie Rönnkvist.

TV: Pontus Åberg till Timrå - en av SHL:s bästa värvningar

- Han har varit riktigt duktig och det har varit kul att följa honom. Nu har han dessutom fått göra sitt första J20-mål och har gjort mer poäng i J18 serien (20 matcher, 20 mål och totalt 37 poäng) än vad jag någonsin kunnat drömma om att göra i den serien.- Förhoppningsvis tar han ett bra steg till J20 nästa säsong och då få en möjlighet i A-laget. Det hade varit väldigt kul att se, avslutar Jonathan Dahlén.

