Färjestad överkörda av Luleå: "Det är riktigt jävla dåligt"

Luleå körde över Färjestad i den tredje perioden och vann matchen med 8-0.

Efter matchens slut buade hemmafansen spelarna av isen och det var en besviken Jacob De la Rose som delade med sig av sina tankar efter matchen.

– Vi har ett klubbmärke på bröstet att spela för, men det gör vi inte nu i den sista perioden, säger han till C More efter matchen.

Luleå reste under dagen till Karlstad för att ställas emot Färjestad och det förstnämnda laget både startade och avslutade matchen starkast.

I boxplay lyckades Jonas Berglund ge Luleå ledningen och i den andra perioden utökade Pontus Andreasson ledningen två gånger om. In till den tredje perioden hade Luleå ledningen med 3-0, men matchen skulle sluta med betydligt större siffror.

“VILL BE OM URSÄKT”

Luleå gjorde hela fem mål i den tredje perioden och när hemmalaget lämnade sien buades de ut av sina publiken på plats. Jacob de la Rose satte ord på besvikelsen efter matchen.

– Jag ber om ursäkt å hela lagets vägnar till våra fans och allting egentligen. Det är inte okej någonstans. Vi måste få stopp på blödningen och ha någon jävla heder. Vi har ett klubbmärke på bröstet att spela för, men det gör vi inte nu i den sista perioden. Det är riktigt jävla dåligt, säger han till C More efter matchen.

Färjestad har under hösten presterat under förväntningarna och ligger just nu på en niondeplats i tabellen, bara två poäng ifrån att missa slutspel. Innan dagens match hade laget tagit fyra raka segrar.

