Björklöven kan tvingas klara sig utan sin stjärnforward Alex Hutchings den närmaste tiden.

Kanadensaren har anmälts till disciplinnämnden för en huvudtackling.

Via sin hemsida meddelar Hockeyallsvenskan att Alex Hutchings kommer att utredas av disciplinnämnden till följd av den tackling han delade ut i gårdagens möte mellan Västerås och Björklöven.

Det var halvvägs genom den första perioden som kanadensaren delade ut en tackling på Västerås forward Mathias From. Den danske forwarden hade precis avlossat ett skott när Hutchings kom från sidan och tacklade Västeråsspelaren, som blev liggande på isen efter smällen.

– Det är alla fel man kan göra. Han gör en uppåtgående rörelse och skridskorna släpper från isen, säger Västerås tränare Thomas Paananen till VLT.

Björklövenstjärnan klarade sig undan utan utvisning i samband med situationen, men anmäls nu till disciplinnämnden för huvudtackling.

From drabbades av en hjärnskakning i samband med smällen.

– Det är inge bra alls. Han har fått en hjärnskakning. Det är det som är mest synd i den här kråksången att han inte kan spela på ett tag. Jättetråkigt, säger Thomas Paananen.

Även Moras forward Lukas Wernblom har anmälts till disciplinnämnden. Detta efter en crosschecking i gårdagens match mot MoDo.

Situationen mellan Alex Hutchings och Mathias From. #Hockeyallsvenskan #VIK #Björklöven

🎥 C More https://t.co/OKcrF3s9DT pic.twitter.com/oK7cVLgP6b