Mikael Ahlén var själv känd som en stenhård spelare. Hockeysverige.se bad idag honom lista de tuffaste spelarna han själv mötte eller spelade med under karriären.

Trots att Mikael Ahlén ”bara” gjorde sex säsonger som ordinarie i Djurgården klassas han som en av dom stora så kallade Järnkaminerna på senare tid. Mycket handlar det om han uppoffrande spel för laget och att han tillsammans med goda vännen Henrik Eriksson var milt sagt obekväma för motståndarna.



Mikael Ahlén och Henrik Eriksson ställdes också mot varandra då Troja och Mora möttes i Hockeyallsvenskan.

- Ja det gjorde vi (skratt). Jag var på honom ganska mycket. Han är tuff och jag ville såklart mäta mig med den tuffaste. Vi var på varandra en del och jag tyckte att han var så jäkla gapig. Han är pushar alltid på lagkamraterna och är ”härjig”.

- Jag försökte mest få tyst på honom, men det var förstås med glimten i ögat eftersom vi är polare.

Foto: Ronnie Rönnkvist

- Ja, så var det i och med att vår kedja fick lite av den rollen. Det bar vi upp med stolthet. Vi visste att vi kunde vara jobbiga och skrämma upp backarna när vi dumpade puckar.- Sedan var vi duktiga på att stänga ner kedjor och få långa anfall. Vi värdesatte dom grejerna högt. Mestadels var det jag, ”Hank” och ”Honken” (Michael Holmqvist) som spelade ihop. ”Honken” hade lite mer rutin på nacken än vad vi båda hade. Jag tycker att han var ganska bra på att ”pinpointa” dom grejerna. Vi hakade på och gjorde som han sa.Henrik Eriksson växte ut till en stor ledare både på och vid sidan av isen. Bland annat har han varit lagkapten i Djurgården flera omgångar. Det tror Mikael Ahlén bottnar i hans sätt att vara.- Jag tror det i grund och bottnen handlar om hur han är. Som sagt var så kommer han alltid till jobbet, glad, pushar på, är driven och vill framåt. Han är född som en ledare på det sättet.- Både som hockeyspelare och kompis har han betytt och betyder väldigt mycket. Vi har varit både kedje och rumskamrater under flera år.- Vi har fortfarande en ganska bra kontakt. Nu är det som det är i dom här tiderna, men vi ringer ofta varandra, surrar och kollar av läget. Sedan har han inspirerat mitt sätt att spela genom hur han offrar kroppen.En annan av alla som Mikael Ahlén gillade att munhuggas med var Skellefteås Jimmie Ericsson.– Det var det mycket tjafs med Jimmie Ericsson . Han kan snacka och sådant sporrar mig och gör så att jag blir en bättre hockeyspelare, säger Ahlén med ett leende.Vilka är dom tuffaste spelare den idag 33-årige energispelaren från Salem spelat med och mot? Hockeysverige.se bad honom lista sina topp fem utan inbördes ordning.

Jonathan Granström

Inledde sin hockeyresa i Mora, men skrev på för Brynäs 2008. Lyckades redan under sin första säsong i dåvarande elitserien dra på sig 112 utvisningsminuter. Gjorde ett kort stopp i Luleå mellan 2012 och 2014. Återvände därefter till Brynäs, men tvingades avsluta karriären efter säsongen 2017/18 på grund av skador. Svensk mästare med Brynäs 2012. Spelade sex matcher för Tre Kronor.



Kommentar Mikael Ahlén:

- Går under kategorin spelare jag spelat mot. Granström var stenhård i kroppen. Det var som att åka in i en stubbe. Rivig och jävlig, men inte på något fegt sätt.

Foto: Bildbyrån

Lee Goren

Från klassiska hockeystaden Winnipeg. Draftades 1997 av Boston och det var där han säsongen 2000/01 fick göra sin NHL-debut efter fyra säsongen på University of North Dakota. Spelade mellan 2000 och 2007 totalt 67 NHL-matcher. Förutom Boston spelade han även för Florida och Vancouver. Inför säsongen 2007/08 värvade Skellefteå Goren, men redan efter en säsong flyttade han vidare till Färjestad. Lånades i inledningen av den säsongen ut till Zug. Säsongen efter inledde han i Tappara innan han kom till Färjestad. Den säsongen avslutade han i Bern. Säsongen 2010/11 blev det spel för Goren i tyska Straubing innan en ytterligare säsong med Skellefteå väntade. Säsongen 2012/13 blev hans sista som spelare. Den inleddes i Skellefteå och avslutades i Linköping. Gjorde knappt tio landskamper för Kanada. Svensk Mästare 2009. Schweizisk mästare 2010. NCAA-Mästare 1997 samt 2000. Satt utvisad 129 minuter säsongen 2008/09 med Färjestad.

Lee Goren kollar pulsen på Jörgen Sundqvist. Foto: Bildbyrån.

Henrik Eriksson

”Hank the tank”. Från Västerhaninge. Tog sig via Huddinge upp till Djurgården i elitserien 2007. Efter att ha fått sparsamt med speltid i stockholmsklubben skrev han på för Mora 2010. Dit han för övrigt varit utlånad säsongen innan. Återvände till Djurgården 2012 där han var en viktig kugge då laget tog steget tillbaka upp till SHL 2014. Spelade i Djurgården till 2021, men lämnade inför den här säsongen för spel i finska ligan för Sport från Vaasa. Hans spelstil gjorde att han blev stor favorit hos många DIF-fans. Mångårig radarpartner till Mikael Ahlén. Ett par som var mycket jobbiga att ställas mot. På 451 matcher i SHL/elitserien har Henrik Eriksson, så här långt, dragit på sig 130 utvisningsminuter.



Kommentar Mikael Ahlén:

- Alltid 100 procent med kroppen som insats. Han åkte en gång in med huvudet i stolpen. Hjälmen klövs på mitten, men han spelade igen i nästa byte.

“Hank” drar sig ute för att blocka skott. Foto: Bildbyrån.

Ville Varakas

Från IFK Helsingfors. Det var också där han gjorde debut i det som då hette SM-liigan säsongen 2003/04. Avslutade säsongen efter som lån i Pelicans. Säsongen 2005/06 spelade Varakas för tjeckiska Znojemsti och Olomouc innan han återvände till IFK Helsingfors. Spelade där efter i Vaasa Sport, Kalpa, Espo Blues och IFK Helsingfors innan han inför säsongen 2013/14 skrev på för Växjö. Efter tre säsonger i Småland skrev han på för Djurgården där han blev lagkamrat med bland andra Mikael Ahlén. Efter en säsong i Stockholm återvände han till Helsingfors dör han avslutade karriären efter säsongen 2020/21. Svensk Mästare 2015.

Ville Varakas kramas med Johan Sundström. Foto: Bildbyrån.

René Bourque

En av våra mest NHL-erfarna spelare vi haft i elitserien/SHL förutom svenskar och under lockout-säsonger. Han spelade 725 NHL-matcher innan han kom Djurgården 2017. Under sina år i NHL representerade Bourque Chicago, Calgary, Montréal, Anaheim, Columbus och Colorado. VM-spelare för Kanada 2010 och OS-spelare 2014. Årets Rookie i AHL 2005.



Kommentar Mikael Ahlén:

- I ren styrka är han den absolut mest överlägsna jag sett. Det var som att han var dubbelt så stark som han mötte. Det spelade ingen roll vem det var, han flyttade på alla. Trots tolv säsonger i NHL var han fruktansvärt ödmjuk.

Bourque och Virtanen. Foto: Bildbyrån.

