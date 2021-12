Inga NHL-spelare i OS öppnar dörren för svenskarna i Europa.

En som verkar sugen på att få åka med som förstemålvakt är Lars Johansson.

Under onsdagskvällen storspelade han på nytt för sitt SKA St. Petersburg.

Tidigare under dagen kom beskedet att vi inte kommer att få se några NHL-spelare vid OS i Peking i februari.

Det innebär att det, precis som 2018, kommer att vara spelare från europeiska klubbar som kommer få chansen att representera sina länder i det stora mästerskapet.

Det blir förmodligen spelarna från KHL som kommer att bidra med stjärnglansen för Tre Kronor och i SKA St. Petersburg kan den svenska förstemålvakten finnas.

Lars Johansson har nämligen stått för en supersäsong för SKA och den senaste tiden har han återigen nått upp till toppnivå.

Under onsdagskvällen stod 34-åringen för en ny stormatch då han räddade 30 av 32 skott när laget vann över CSKA Moskva med 3-2 efter att Nikita Gusev avgjort i förlängningen.

Nikita Gusev's goal and assist lead SKA to first victory in #ArmyRivalry! pic.twitter.com/DU3R11vTkS