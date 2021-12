En höftskada har stoppat Nicklas Bäckström från spel under hela säsongen.

När Washington gästar Chicago under natten till torsdag, svensk tid, så kan “Bäckis” göra comeback.

– Det känns bra just nu, säger Bäckström till Washington Post.

Den första tredjedelen av NHL-säsongen har Nicklas Bäckström fått följa från sidan på grund av sin skadade höft. I början av december började “Bäckis” att gå på is med laget – och i går tränade den svenske storstjärnan med normal belastning under hela ispasset.

Bäckström fanns med i spelövningarna samt i powerplay-träningen.

– Det känns bra just nu. Som ni vet så har vi inte haft så mycket träning, heller. Det var härligt att köra ett vanligt träningspass. Det känns bättre, jag tar kliv, säger Bäckström till Washington Post.

“EN RIKTIGT BRA DAG”

Framstegen innebär att Washington-svensken kan göra sin säsongsdebut redan i mötet med Chicago under natten till torsdag, svensk tid. Laget tränar även under tisdagen och efter det kommer både ledarstaben och “Bäckis” besluta om han är redo för spel.

– Han hade ytterligare en riktigt bra dag. Vi satte honom i en kedja och i en powerplayformation för att få upp hans repetitioner och förbereda honom. Vi tar allt dag för dag. Det faktum att ni såg honom med den belastning han hade i dag är ett bra tecken för framtiden, säger Washingtons tränare Peter Laviolette.

INGA MEDICISKA PROCEDURER

Bäckström har inte genomgått några medicinska procedurer under skadeperioden. Hans rehabilitering har innefattat många timmar med Capitals fystränare och skridskotränare.

– Nu måste jag bara fräscha upp minnet. Det blir annorlunda att spela matcher. Samtidigt får vi se hur jag reagerar när jag börjar spela. Under träningarna känns allt bra, förhoppningsvis känns det likadant under match, säger Bäckström.

Trots att Capitals spelat utan Bäckström hela säsongen så ligger laget på en delad förstaplats i NHL med Florida och Toronto med 40 inspelade poäng vardera och toppar Metropolitan Division, en poäng före Carolina och New York Rangers.

