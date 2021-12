Johan Garpenlöv: ”Då undrar jag om vi kommer få spelare att åka till OS”

Om en OS-atlet testar positivt för covid-19 under mästerskapet i Kina riskerar de att tvingas sitta i karantän i Peking under fem veckors tid.

Då är Johan Garpenlöv orolig för att spelarna kan nobba mästerskapet.

– Fem veckor i Kina om man testar positivt tror jag inte någon är intresserad av, säger han till SVT Sport.

Det är bara två månader kvar till vinter-OS i Peking ska dra igång men det finns fortfarande flera frågetecken kring mästerskapet och hockeyns deltagande.

Smittan kring Covid-19 skenar i väg och speciellt i Nordamerika har läget försämrats med flera NHL-spelare som testat positivt vilket fått ett antal klubbar att stänga ner sina verksamheter och skjuta upp matcher, något som hotar NHL-spelarnas möjliga medverkan i mästerskapet.

Samtidigt är reglerna stenhårda i Kina och om en OS-atlet skulle testa positivt för Covid-19 när de är i Peking så riskerar de att få sitta i karantän i upp till fem veckor innan de kan lämna landet. Det är ett scenario som storstjärnan Connor McDavid kallar för “oroande” under tisdagskvällen.

Connor McDavid tells media in Edmonton the idea of a potential quarantine of three to five weeks because of a positive COVID-19 test at the Beijing Olympics: "unsettling."



Won't say today if he's out if that's the case. #Oilers