Joel Kellman har spelat 38 NHL-matcher sedan han skrev på för San Jose Sharks 2019.

Nu bryts kontraktet och Kellman ser då ut att vara på väg att lämna Nordamerika.

För några år sedan gjorde Joel Kellman succé i SHL med både Karlskrona och Brynäs vilket ledde till att han fick chansen hos San Jose Sharks och skrev NHL-kontrakt 2019.

Därefter har det dock blivit begränsat med möjligheter i världens bästa hockeyliga för den 27-årige centern som har spelat 38 NHL-matcher och 54 AHL-matcher under sina tre år på andra sidan Atlanten.

Den här säsongen har det bara blivit tio matcher i farmarlaget San Jose Barracuda för Joel Kellman och nu är han på väg bort från klubben.

Under tisdagskvällen gick nämligen Sportsnets Elliotte Friedman ut med att San Jose sätter upp Kellman på unconditional waivers i syfte att bryta kontraktet.

Joel Kellman (SJ) is on unconditional waivers for purposes of contract termination