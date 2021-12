Hanna Rylander har tidigare meddelat att hon avslutat karriären efter 213 SDHL-matcher.

Nu gör hon dock comeback i DamTvåan med Falu IF.

Falu IF går som tåget i DamTvåan Västra med nio segrar på tio matcher och 28 insamlade poäng av 30 möjliga.

Nu får laget, som leder serien, också drömförstärkning då Hanna Rylander presenteras av klubben.

26-åringen från Visby meddelade tidigare under året att hon avslutar sin hockeykarriär efter 213 matcher i SDHL men nu gör hon alltså comeback i DamTvåan.

Rylander spelade för både MoDo och Brynäs i SDHL och stod för totalt 34 poäng i högsta serien. I våras var hon med i det Brynäslag som gick hela vägen till SM-final men förlorade mot Luleå/MSSK.

Hanna Rylander kommer att debutera för Falu IF redan under söndagseftermiddagen då laget möter Hedesunda IF.

