Alexander Edler har varit väldigt viktig för Los Angeles Kings den senaste tiden.

Nu kommer dock Kings få klara sig utan nyckelbacken då han skadade sig otäckt i nattens match mot Minnesota Wild.

Efter 15 säsonger och över 900 matcher i Vancouver Canucks blev Alexander Edler inte kvar i västra Kanada efter fjolåret.

I stället skrev han på för Los Angeles Kings som free agent där han varit en viktig spelare för klubben hittills den här säsongen.

Nu verkar dock LA få klara sig utan den 35-årige svensken ett längre tag framöver. Under nattens match mot Minnesota Wild fick nämligen Edler kliva av redan efter att endast ha varit på isen i drygt en minut.

Edler går in i en duell med Brandon Duhaime och Wild-forwarden tacklar svensken så att han brakar in i sargen från sidan. Edlers vänstra knä träffar sargen samtidigt som hans vänstra fot hamnar i en otäck vinkel. Veteranen fick då ledas av isen utan att lägga någon vikt på sitt vänstra ben.

Alex Edler leaves the game after crashing into the boards. #GoKingsGo #MnWild #LAKvsMIN pic.twitter.com/6JS2FDCpaP

Efter matchen kom ett oroande första besked från coachen Todd McLellan.

– Edler har nog varit vår bästa back när Drew (Doughty) har saknats och nu tappar vi honom bara någon minut in i matchen. Det är väldigt tufft. Tyvärr ser han ut att bli borta länge, säger McLellan enligt LA Kings Insider.

“Long-Term” injury for Alex Edler, per Todd McLellan.



Really tough blow for player and team.