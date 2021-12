Oskar Jellvik snittar över en poäng per match i Djurgårdens J20-lag.

Något spel i klubben SHL-lag blir det emellertid inte.

Forwardstalangen har beslutat sig för att spela collegehockey med Boston College.

Förra säsongen spelade Oskar Jellvik tre SHL-matcher med Djurgården och draftades i somras av Boston Bruins i femterundan. Den här säsongen har Jellvik producerat 23 poäng på 22 matcher i J20-laget, men inte spelat några matcher i SHL med Djurgården.

Några fler matcher den närmaste tiden lär det inte heller bli för 18-åringen.

Via sitt Twitterkonto meddelar Jellvik att han beslutat sig för att spela collegehockey med Boston College. Enligt EliteProspects så kommer 18-åringen att inleda sin collegekarriär säsongen 2023/24.

Jellvik blir därmed den andra svenske spelaren någonsin att representera Boston College. Den enda som spelat där tidigare är Oskarshamnsbacken Philip Samuelsson, som gjorde två säsonger där mellan 2009 och 2011.

Jellvik har meriter från de svenska juniorlandslagen och spelade säsongen 2019/20 det inofficiella U17-VM med Sverige, där han stod för en assist på fyra matcher.

Med sina 23 poäng i J20-laget ligger Jellvik på en andraplats i den interna poängligan, en poäng bakom stortalangen Jonathan Lekkerimäki.

I’m proud to announce my commitment to play college hockey at Boston College. I would like to thank my friends, teammates and coaches throughout the years! A special thank you to my family for the endless help along the way! pic.twitter.com/5fpSLN1Nao