Storklubbarna i uppror – mot egna ligan

”Vi önskar ödmjukt att ni assisterar till att lösa krisen som har utvecklats i ukrainsk hockey”.

Så avslutas brevet som fyra av Ukrainas storklubbar har skickat till IIHF och IOK.

I brevet kritiseras bland annat hanteringen av den uppmärksammade rasistskandalen.

Det är en konflikt som grundar sig i, vad klubbarna upplever det som, en diktatur inom det ukrainska hockeyförbundet.

En stor del av kritiken handlar om rasism inom förbundet där meningsmotståndare har fått sparken. Den uppmärksammade händelsen mellan Andrej Deniskin och Jalen Smereck tas bland annat upp i brevet.

A disgusting gesture in the UHL was made towards American Jalen Smereck… This is embarrassing and pathetic for hockey. @IIHFHockey needs to step up here. pic.twitter.com/cSqxBKVC4k