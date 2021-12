På veckans tre första dagar har tre nya spelare anslutit till Vita Hästen. Utöver det har Johannes Nilsson lämnat. Nu berättar Tony Zabel om förändringarna i truppen och hur det påverkar laget.

– Truppen i sig är en granska bra grupp och där kommer det inte bli några problem att ta in de här killarna, säger han till Hockeysverige.se.

Det har varit en händelserik vecka för samtliga i och runt omkring Vita Hästen. Förändringarna började redan i måndags, då laget plockade in Radek Muzik på lån från Luleå och Jakob Stridsberg lämnade Kristianstad för att återvända till sin tidigare klubb.

Under tisdagen bekräftade laget att de även knyter till sig Josh Wilkins från konkurrenten Västervik, för att sedan under onsdagen meddela att Johannes Nilsson skulle lämna laget. Tre spelare har alltså anslutit till laget och en spelare har lämnat innan Vita Hästen spelat sin första match den här veckan.

När laget satt på bussen ner till Kristianstad berättade tränaren Tony Zabel för Hockeysverige.se om rockaden i laget de senaste dagarna

– Vi har letat backar ett tag, då vi har det kort om backar. Nu kommer Stridsberg in här och det är en gammal bekant som vi känner till, vilket gör det till en bra spelare att ta in. Vi tycker att det är en bra spelare att få in, säger han och fortsätter:

– Vad det gäller forwards så har vi (Christopher) Fish skadad, och där har vi ingen prognos på hur länge, men förmodligen blir det ett tag. Då fick vi det här lånet av Radek från Luleå, vilket passar oss bra och det passar även honom bra. Han ville till oss också och det handlar mycket om det. Vi ska hitta spelare, men de måste vilja komma till oss också. Sen har vi tittat lite mer på forward- och centersidan och vad vi behöver göra där. Då blev Josh ledig i Västervik och vi tyckte att det var ett bra alternativ då han kan spela både som center och som vinge. Samtidigt släpper vi då en kille som vi inte känner att vi kunde ge den speltid som han ville ha.

“INGA KONSTIGHETER MED FÖRÄNDRINGAR”

Forwarden som inte har fått den speltiden han hade önskat är Johannes Nilsson. 26-åringen anslöt till Vita Hästen inför årets säsong, efter att hans tidigare klubb Väsby hade blivit utslagna ur Hockeyallsvenskan. I Vita Hästen har han däremot inte fått den starten som han själv och klubben hade önskat.

– I det här fallet var det han som ville lämna. Han tycker inte att han har fått spela så mycket som han hade hoppats, och det håller jag med om. Vi har inte kunnat erbjuda den speltiden vi hade tänkt. Vi tog hit honom som en spelare för en tilltänkt topp två-kedja och han har inte riktigt kommit upp i den nivån samtidigt som hans istid har fallit mer och mer. Han känner att han vill ha mer istid helt enkelt och vi kan inte erbjuda honom det riktigt.

Inför kvällens match mot Kristianstad är samtliga nyförvärv, som kommit in under veckan, spelredo. Det kommer därmed vara en hel del nya namn när Vita Hästen äntrar isen i Kristianstads Ishall. Inför matchen är Zabel däremot inte orolig över att de nya spelarna ska komma in i gruppen snabbt.

– Truppen i sig är en granska bra grupp och där kommer det inte bli några problem att ta in de här killarna. Sen kanske det tar lite tid för dem att ta sig in och det är jag fullt medveten om. Vi tycker att det bara är att kasta in dem direkt och sen är vi kort om folk idag så vi måste kasta in dem i alla fall.

Hur viktig är kontinuiteten i truppen?

– Jag har inte tänkt så mycket på det, men får man välja träffar man ju gärna rätt redan från början. Vi lever också i dagens idrott och den är föränderlig, vilket egentligen inte är några konstigheter att man förändrar i truppen. Ibland blir det mer, ibland blir det mindre, men jag tycker att de förändringarna vi har gjort nu har kommit till av anledningar som skador och att vi har varit kort om backar sedan start. Där har vi vetat tydligt att vi måste titta på någonting längre fram och det ligger i linje med hur vi har legat till truppmässigt.

Triss i nya spelare!

Nytillskotten Jakob Stridsberg, Radek Muzik och Josh Wilkins gör alla debut för @HCVitahasten i kväll!

Nyförvärv har ju briljerat i sin debut med klubben tidigare i höst... blir det en repris?#twittpuck #hockeyallsvenskan #sverigesmestunderhållandeliga pic.twitter.com/KqbzPpI721 — HockeyAllsvenskan (@hockeyallsvensk) December 8, 2021

“MYCKET ATT HINNA MED SOM TRÄNARE”

Sedan slutet på förra säsongen har Zabel kunnat fokusera fullt ut på tränarskapet i Vita Hästen. Detta efter att han i våras sagt ifrån sig rollen som sportchef i klubben, vilket han själv tycker har varit ett steg framåt för klubben.

– Vi har en sportgrupp som är ansvarig för klubben och då sitter vi med lite olika uppgifter. En sköter förhandlingar, en sköter ekonomi och en annan tittar på spelare. Det är ett arbete vi sköter internt.

Hur känns det att få fokusera på tränarrollen?

– Det känns bra och var den stora anledningen till att jag klev av som sportchef. Jag ville fokusera mer på tränarrollen och jag tyckte att jag kom längre och längre ifrån den rollen. Jag får mer tid att jobba med hockeyn.

Vad är det konkret som du får mer tid för?

– Jag får mer tid att lägga ner på killarna, mer tid på träningar, mer tid på efterarbete och följa upp saker som en hockeytränare gör. Det är ganska många saker man ska hinna med som tränare, speciellt samtal med spelare. Om man kan välja, och har ekonomin för att ha en sportchef och två tränare, tror jag alla skulle välja att gå den vägen. Alla har inte det.

“FOKUSERAR INTE PÅ TABELLÄGET”

Vita hästen har haft det tufft under de senaste veckorna och på lagets sju senaste matcher har det bara blivit en seger. Av samtliga säsongens matcher är det bara i en som Zabel känner att de inte har kommit upp i den arbetsnivån som han eftersträvar, och laget som han har till förfogande känner han stort förtroende för.

– Vi har en grupp som tävlar, vill vara på plats och tränar bra. Det är en stark grupp och det har jag sagt hela tiden oavsett om vi har vunnit eller förlorat. Jag tror vi har en match där jag känner att vi inte har kommit upp i en bra arbetsinsats och det var nyligen mot Västerås. Sen om vi har vunnit eller förlorat så tycker jag alltid att vi har genomfört matcherna med ett hårt arbete. Sen kanske vi har tappat det på lite kunskap och färdigheter, som vi måste träna upp.

Vad är målet nu?

– Det är glasklart att vi ska göra allting för att hänga kvar just nu. Det är bara att titta på var vi ligger i tabellen. Vi slåss för att hålla lag bakom oss, sen vill vi göra det så bra som möjligt och vinna så många hockeymatcher som möjligt. Vi får se var det slutar, men alla vill väl gå till slutspel i någon form.

Blickar man som tränare uppåt eller nedåt i en sådan här situation?

– Personilgen blickar jag inte någonstans. Jag tittar på en helhet över hela säsongen och jag tittar på en utveckling av spelare och spelet. Det är vad jag fokuserar på som tränare och jag fokuserar inte på tabelläget riktigt.

Tony Zabel. Foto: Maxim Thore/Bildbyrån

“STÄLLS ALLTID MOT TUFFT MOTSTÅND”

Till kvällen match mot Kristianstad är det tre spelare som inte kommer komma till spel. Hampus Falk och Christopher Fish är fortsatt frånvarande med skador. Victor Björkung är den tredje spelaren som saknas och missar kvällen match då han har blivit sjuk.

– Hampus Falk är fortsatt borta, han har varit borta ett tag. Fish är borta och Victor Björkung kommer vara borta i kväll. Björkung ringde sig sjuk under natten här så den vet jag inte riktigt status på. Falk dras med en skada på överkroppen som han rehabbar. Victor som är sjuk kanske kommer tillbaka snart. De andra blir nog borta ett tag till.

Tufft motstånd i kväll mot Kristianstad. Hur ser du på den matchen?

– Vi ställs alltid mot tufft motstånd, svarar Zabel snabbt och fortsätter:

– Det finns inga lätta matcher i den här ligan och det är väl charmen med den här ligan. Du kan slå alla lagen oavsett vilken position du har i tabellen och du kan förlora mot alla lag. Tittar du på Kristianstad har de fått ett bra självförtroende i det de håller på med. De kan fortsätta med det medan vi ska försöka komma upp i samma tävlingsnivå som dem.

TV: “Man vet aldrig var man har Björklöven”

