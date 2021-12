Glenn Johansson är en av Södertäljes största spelare genom tiderna. “Glenna” var med när klubben tog sitt senaste SM-guld 1985.

– Vi fick lira som vi ville, minns kedjekamraten Thom Eklund.

Glenn Johansson var en ikon inom Södertälje SK. Pappa Berth var en skicklig fotbollsspelare och var bland annat med om att ta upp Motala AIF i högsta serien innan familjen flyttade till Södertälje. ”Glenna” började spela hockey i SSK som tioåring och debuterade sedan i klubbens A-lag som 18-åring 1975. Totalt gjorde han 13 A-lagssäsonger. Han gjorde dessutom en säsong med Djurgården. Höjdpunkten i ”Hockeyns Nacka”:s karriär är ändå SM-guldet med Södertälje 1985.

– Våra ledare, Nisse Andersson och Sonny Danielsson, hade värvat ihop ett otroligt bra lag. Thom Eklund från Björklöven, Hardy Åström från Modo, Anders “Masken” Carlsson från Brynäs och "Bosse" Ericson från AIK. Peter Wallin, Peter Ekroth och ”Säcken” (Hans Särkijärvi) kom alla från Djurgården och var revanschsugna, har Glenn Johansson tidigare berättat i en intervju med OLD SCHOOL HOCKEY på hockeysverige.se.

– Vi gick upp 1982/83, året efter åkte vi ut mot AIK i semifinal, torsk 11–1 i den avgörande matchen. Vi visade i alla fall att vi var med redan då så det var ingen stor överraskning att vi vann guldet.

Ni ledde med 6–1 i den avgörande finalen mot Djurgården 1985, men höll på att tappa den ledningen.

– Jag har aldrig varit så nervös inför en tredje period som då. Jag trodde aldrig vi skulle klara det. Djurgården gick ju upp till 6–3, men närmare än så kom dem aldrig.

Kan du sätta ord på känslan när slutsignalen gick?

– Nej. Jag är ju SSK:are och det här var det man alltid velat uppnå. Stort och fantastiskt skönt.

Timo Lahtinen var tränare för Södertälje guldåret 1985. Hans ledarskap ser Glenn Johansson som något väldigt viktigt för det här guldet.

– Timo var bra. Han kunde motivera folk och var den som kom in och körde hårt och införde riktig sommarträning. Det var både fys och mycket springande upp och ner för läktaren.

– Jag tror att han var jätteviktig för guldet och att det just kom en tränare utifrån med nya idéer till Södertälje.

Firades ni stort ute på stan efter guldet?

– Nej, ingenting. Damerna vann basketen samma år och vi skulle göra någon grej tillsammans med dem. Jag tror att det slutade med att man tog något kort med lagen på samma bild utanför stadshuset här i Södertälje, skrattade Glenn Johansson.

“VI FICK LIRA SOM VI VILLE”

Glenn Johanssons kedjekamrat, Thom Eklund, minns tillbaka:

– SSK hade plockat in Hardy (Åström), Bosse (Ericson) och ”Masken”samtidigt. Jarmo (Mäkitalo) hade kommit dit säsongen innan. Framför allt hade Södertälje väldigt bra forwards där. ”Säcken” var där liksom (Peter) Wallin, Reine Landgren, ”Glenna” (Johansson), Conny (Jansson) och ”Leffe R:et” (Leif R. Carlsson).

Det här kom även att bli Timo Lahtinens genombrott som coach, hur upplevde du hans ledarskap?

– Han var dålig på svenska (skratt). Jag tror inte att jag pratade något längre samtal med honom under första sex månaderna. Jag förstod inte var han sa så jag höll mig ifrån honom eftersom jag antagligen bara skulle svara fel.

– Nu sa inte Timo speciellt mycket och vi fick lira som vi ville. Tittar du på laget vi hade, Wallin, ”Säcken” eller ”Masken”, han är inte heller född bakom en tekopp. Jarmo Mäkitalo…

– I powerplayspelet, skicka pucken till Jarmo så åker han in med den i zon. Det var nästan självspelande och Timo öppnade i princip bara dörren den säsongen. Han sa ungefär samma sak på alla genomgångar från första augusti till sista matchen. Ingen fattade ändå sista mars vad han hade sagt. Timo styrka var nog att han lät oss vara. Sedan hade han bra isträningar där han verkligen drev på oss.

Hur fungerade det här gänget med så många starka karaktärer vid sidan av isen?

– Under säsongerna jag var där och som vi var bra flöt det på förhållandevis bra. Precis som du säger var det många starka karaktärer. Wallin är en riktig jäkla tjurskalle, ”Masken” är hur tjurskallig som helst, (Peter) Ekroth är som han är, Eldebrink är Eldebrink och Bosse var ganska stark i ett omklädningsrum.

– Det var aldrig, som jag kommer ihåg det, något tjafs i omklädningsrummet. Det har nog att göra med att det gick väldigt bra och att vi inte förlorade många matcher under de här säsongerna. Jag upplevde inte heller att det var någon panik när vi låg under i matcher under slutspelet. Det var väldigt lugnt hela tiden.

– Jag har varit tränare efter spelarkarriären och jag kan se i blicken på folk när det blir stressat. Det där lär man sig att se, men så var aldrig det under första säsongerna i Tälje.

Var det nyckeln till att ni vinner SM-guld 1984/85?

– Ja, jag tror det. Sedan måste man givetvis ha lite flyt också och även kunna producera. Jarmo var ruggigt bra att producera under de här åren, ”Masken” med och Leffe (R Carlsson) passade i alla fall ibland. ”Glenna”, jag och Conny tillsammans med Anders gjorde mycket mål i powerplay. ”Säcken” och Wallin åkte runt och retade folk, men bidrog också med en hel del mål.

– När vi var dåliga var Hardy bra i målet. Det var en sådan målvakt föreningen behövde just då. Innan hade Södertälje haft lite problem på just målvaktssidan.

– Hardy var ruggigt bra i finalserien och det var skönt när motståndarna skulle dumpa och stressa oss. Då gick Hardy bara ut och slog i väg pucken så Djurgården fick aldrig tag i det spelet mot oss.

Glenn Johansson avled i juli 2014.