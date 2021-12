Stortalanger som Jack Hughes, Adam Fox och Nick Suzuki har redan skrivit nya stora avtal.

Men det finns fortfarande en hel del intressanta unga spelare som blir RFAs till sommaren.

Här är tio NHL-talanger vars rookiekontrakt löper ut efter årets säsong.

Vad är då en RFA?

Jo, innan en spelare har blivit 27 år gammal eller spelat i NHL i minst sju år räknas den som restricted free agent. Det innebär att klubben som hade rättigheterna till spelaren den senaste säsongen fortsätter att ha det. Efter 27 års ålder, eller sju spelade NHL-säsonger, kan spelaren bli unrestricted free agent. Spelaren har då möjlighet att kliva ut på öppna marknaden när det kontraktet löpt ut och ta emot anbud från alla klubbar i ligan.

För att underlätta för mig själv har listan begränsats till endast spelare som just nu har ett entry level-kontrakt, alltså ett rookiekontrakt i NHL, och inte några av de äldre lirarna som redan tjänar x antal miljoner dollar per säsong.

Vi kommer alltså inte att få se någon som Patrik Laine eller Matthew Tkachuk på listan.

Det är inte samma urval av stjärnor som förra året då flera stora namn skulle bli restricted free agents men det finns fortfarande en hel del spännande namn vars rookiekontrakt håller på att löpa ut:

Erik Brännström, Ottawa Senators

Erik Brännströms situation i Ottawa Senators är ett enigma. 22-åringen från Nässjö har alltid setts som en stor talang, ända sedan hans tid i HV71 samt när han var lagkapten för det svenska JVM-laget, men sedan flytten till Ottawa har han hamnat i lite kläm.

Trejden från Vegas till Ottawa såg först ut att bli en gyllene chans för Brännström då han skulle ha klart större chans att slå sig in i bottenlaget ”Sens” än topplaget Vegas. Det visade sig stämma då han fick spela en del i NHL även om han ofta flyttades ner till farmarlaget trots starka insatser i Ottawa och det har känts som att Senators inte fullt ut har förtroende för Brännström. Under fjolåret såg han dock äntligen ut att ha slagit sig in i Senators på riktigt då han sköt sina två första NHL-mål och totalt stod för 13 poäng på 30 matcher, något som skulle vara startskottet på genombrottet i NHL.

Inför den här säsongen flyttades dock Erik Brännström ner till AHL och han har bara fått spela i två NHL-matcher under hösten då han också har skadats. Detta har lett till spekulationer om att Brännström kan trejdas bort från Ottawa Senators. Som situationen ser ut just nu är det svårt att se att parterna ska förlänga sitt samarbete och för att 22-åringen ska ta klivet till NHL fullt ut och visa upp sin stora potential är känslan att han kanske behöver söka sig till en annan klubb.

Erik Brännström. Foto: David Kirouac/Icon Sportswire

Jason Robertson, Dallas Stars

Dallas Stars gick till Stanley Cup-final 2020 men har därefter haft problem att få igång de äldre stjärnorna så som Jamie Benn, Tyler Seguin och Alexander Radulov. I stället har det skett lite av ett tronskifte i Texas då Jason Robertson i stället tagit över fanan som den stora offensiva stjärnan, bakom evighetsmaskinen Joe Pavelski då såklart.

Robertson hade producerat väldigt bra i både OHL och AHL men att han skulle komma in och dominera direkt i NHL var ändå ganska oväntat. Under fjolårets debutsäsong i NHL stod amerikanen för 45 poäng på 51 matcher och han hade säkerligen vunnit Calder Trophy som NHL:s bästa rookie om det nu inte var för en viss Kirill Kaprizov.

Under hösten har han fortsatt på inslagen bana och till och med förbättrats då han hittills har gjort 17 poäng på 15 matcher. 22-åringen har även visat sig leverera internationellt då han var en av USA:s bästa spelare i vårens VM med nio poäng på tio matcher när USA vann brons.

Robertsons rookiekontrakt med Dallas Stars går ut efter årets säsong och med tanke på hans framfarter än så länge känns det garanterat att den unge forwarden kommer få en hög lön för att motsvara hans stjärnstatus i Stars.

Jason Robertson. Foto: Jerome Miron-USA TODAY Sports

Josh Norris, Ottawa Senators

Ännu en amerikan född 1999. Norris draftades egentligen av San Jose Sharks i förstarundan 2017 men trejdades till Ottawa Senators ett par år senare i en trejd som bland annat innehöll en viss Erik Karlsson som gick i motsatt riktning. Centern var då den kanske viktigaste delen som ”Sens” fick för att ge upp sin kapten och en hel del press följde därmed med Norris till den kanadensiska huvudstaden.

Sedan han tog klivet till elithockeyn har dock Josh Norris fått en enorm utveckling. Först med 61 poäng på 56 matcher i AHL och därefter har han också utkristalliserat sig som Ottawas självklare förstecenter. Han var lagets näst bäste offensive spelare i fjol med 35 poäng på 56 matcher under debutsäsongen i NHL och i år har han producerat bra igen i ett väldigt svagt Senators med 17 poäng på 22 matcher vilket återigen är näst bäst i laget. Hans tio mål gör också att han leder interna skytteligan.

Josh Norris har visat, möjligen i brist på bra konkurrens, att han är redo att vara den främste centerstjärnan i Ottawa för flera år framöver. Det återstår bara att se hur förhandlingarna går då ”Sens” är kända för att inte vilja betala för hög lön för sina spelare.

Josh Norris. Foto: Richard A. Whittaker/Icon Sportswire

Rasmus Sandin, Toronto Maple Leafs

Hade ett jobbigt fjolår med skada samt bristande möjlighet till spel hos Toronto Maple Leafs men när han väl spelade tog han chansen och bevisade sig. Det har lett till en fast plats i Leafs backuppsättning den här säsongen där han har imponerat och visat framfötterna. Hittills har det blivit sju assist på 24 matcher för Sandin som har mognat in i NHL.

Den förre JVM-stjärnan är nu en NHL-back och visar att han hör hemma bland de stora killarna. Han behöver bara få igång offensiven lite mer för att verkligen kunna ta klivet till en toppback. Sandin hyllas dock ofta i Leafs och det är tydligt hur mycket klubben tror på honom.

Rasmus Sandin lär bli kvar i Toronto Maple Leafs en längre tid framöver, men han får nog räkna med en lite lägre lön till att börja med då Toronto ofta har svårt med lönetaksutrymme.

Rasmus Sandin. Foto: Julian Avram/Icon Sportswire

Kaapo Kakko, New York Rangers

För ett par år sedan var Kaapo Kakko en av de mest hajpade unga talangerna i hockeyvärlden efter sin succé i JVM, finska ligan samt stora VM där han vann både JVM och VM – samma år! Nu är dock storyn en annan kring den unge finländaren.

Kakko gjorde stor succé och draftades därefter tvåa av New York Rangers 2019 och när draftettan från den draften, Jack Hughes, nu har börjat visa upp sin stora potential i NHL så står fortfarande finländaren kvar och stampar lite. Han inledde med tio mål och 23 poäng på 66 matcher, följde upp det med nio mål och 17 poäng på 48 matcher och den här säsongen har det bara blivit tre mål och åtta poäng på 19 matcher. Kaapo Kakko har haft stora svårigheter att hitta rätt i Rangers där han ofta blivit flyttad runt bland kedjorna och sällan fått konsekventa kedjekamrater, speciellt inte under David Quinns ledning. Sedan Gerard Gallant tog över har finländarens situation blivit lite bättre med mer istid och en bättre roll.

Även om man i Nordamerika gillar att slänga sig med termen ”bust” så är det alldeles för tidigt att skriva av Kakko nu. Han är bara 20 år och har alla verktyg för att kunna bli en toppspelare. Räkna med ett brokontrakt med Rangers i väntan på det stora genombrottet.

Kaapo Kakko. Foto: Gregory Fisher/Icon Sportswire

Kirby Dach, Chicago Blackhawks

Förväntningarna var höga på Kirby Dach efter att han draftades som trea 2019 före spelare som Bowen Byram, Moritz Seider och Trevor Zegras. Dach har dock dessvärre haft en mer strulig start på sin NHL-karriär.

Under rookieåret, som 18-åring, blev det 23 poäng på 64 matcher men i fjol missade han nästan hela säsongen efter att ha skadat sig inför JVM där han skulle vara Kanadas lagkapten. Han gjorde dock sedan comeback och landade på tio pinnar efter 18 matcher. Under säsongsinledningen, i ett väldigt svagt Chicago Blackhawks, har det blivit nio poäng på 23 matcher.

Hittills under hans NHL-karriär har det alltså blivit 42 poäng på 104 matcher men det är viktigt att komma ihåg att Dach fortfarande bara är 20 år gammal och känslan är att det stora genombrottet bara ligger ett par år bort. Med tanke på hans utgående avtal skriker det brokontrakt över Kirby Dachs framtid i Blackhawks efter årets säsong.

Kirby Dach. Foto: Melissa Tamez7Icon Sportswire

Adam Boqvist, Columbus Blue Jackets

Efter fjolåret i Chicago Blackhawks kändes det som att Adam Boqvist var på väg mot att slå igenom i NHL på riktigt då han producerat 16 poäng på 35 matcher i Chicago.

Då kom det överraskande beskedet att Blackhawks valde att offra Boqvist för att kunna knyta till sig backstjärnan Seth Jones på ett långt och väldigt dyrt kontrakt. Den 21-årige svensken fick därmed flytta till en tråkigare NHL-marknad i Columbus – men hittills verkar det vara bra för hans karriär. Visserligen har Boqvist varit skadad och missat en del matcher under hösten men på sistone har han börjat varva upp rejält och tagit en stor plats i Blue Jackets. Han har redan skjutit fyra mål, vilket är tangerat personbästa, samt stått för tre assist för totalt sju poäng på 15 matcher och om han fortsätter utvecklas kan han snart vara på väg att slå igenom i NHL ordentligt.

Med tanke på att han har ett väldigt litet urval av matcher i Columbus än så länge på grund av skadan är det svårt att säga hur Boqvists nästa kontrakt kommer se ut men fortsätter han leverera så kan han förvänta sig en rejält löneökning.

Adam Boqvist. Foto: Aaron Doster-USA TODAY Sports

Martin Necas, Carolina Hurricanes

Fick ett stort genombrott efter draften 2017 då han dominerade på JVM (elva poäng på sju matcher), spelade en stor roll i att hans HC Kometa Brno blev tjeckiska mästare samt imponerade på stora VM. Necas levererade också starkt i AHL men det tog kanske lite tid innan han blommade ut ordentligt på NHL-nivå.

Under rookieåret blev det 36 poäng på 64 matcher vilket är bra men i fjol tog han sitt spel till en ny nivå med 41 poäng på 53 matcher. Hittills den här säsongen har han gjort 13 poäng på 21 matcher och den tjeckiske 22-åringen är nu en etablerad toppforward i det unga Carolina Hurricans-lag som charmat NHL.

Inför nästa säsong ska Necas få betalt stora pengar för första gången men det är oklart exakt hur det ska lösas då Carolina har flera framträdande spelare på utgående avtal och begränsat med lönetaksutrymme att laborera med.

Martin Necas. Foto: Jaylynn Nash/Icon Sportswire

Filip Zadina, Detroit Red Wings

Om Martin Necas har börjat blomma ut i Carolina Hurricanes så går det lite knackigare för tidigare vapendragaren på JVM – Filip Zadina. Den 22-årige tjecken har hamnat lite i skymundan av andra stora talanger i Detroit som slagit igenom med dunder och brak, främst Lucas Raymond och Moritz Seider.

Zadina har inte riktigt börjat få igång produktionen på NHL-nivå än där han hittills endast visat upp glimtar av vilken toppspelare han har potential att bli. Speciellt under säsongen 2019/20 då han levererade åtta mål och 15 poäng på 28 matcher men därefter har han haft svårt att nå samma nivå igen för att inte ens prata om att överträffa det. I fjol blev det bara sex mål och 19 poäng på 49 matcher och hittills den här säsongen har det blivit fyra mål och nio poäng på 25 matcher.

För Detroit Red Wings del blir det nog att förhandla fram ett billigare brokontrakt med Zadina och hoppas att kan börja leverera på hög nivå i NHL inom de närmsta åren.

Filip Zadina. Foto: Scott Grau/Icon Sportswire

Jake Oettinger, Dallas Stars

Dallas Stars har tre målvakter med stora kontrakt som är 32, 35 och 35 år gamla. Det är därför tydligt vem som ska leda Stars bakifrån i framtiden. Jake Oettinger draftades av Dallas i förstarundan 2017 och har stått på tillväxt på college samt AHL innan han fick chansen i NHL förra säsongen på grund av Ben Bishops långa skadefrånvaro. Den 23-årige amerikanen imponerade då stort och under vissa perioder överglänste han till och med Anton Khudobin som hade lett laget till Stanley Cup-final 2020.

Den här säsongen har Oettinger fått dela upp säsongen mellan NHL och AHL då Braden Holtby har kommit in och spelat bra. Den senaste tiden har dock den unge målvakten kommit upp och fått agera förstemålvakt för Dallas och som han har gjort det! Han har bara fått fem starter men på de fem matcherna har han bara släppt in sju mål och det har blivit seger för Dallas i alla fem matcher. Oettinger har därmed 95,1 i räddningsprocent samt 1,41 insläppta mål per match i NHL hittills.

Det är dock ett väldigt litet urval och mycket kan hinna ändras men Oettinger har hittills levt upp till sin talang och ser ut att vara målvakten som Dallas ska satsa på flera år framöver. Det är dock ingen lätt situation med tanke på att Stars har fyra målvakter på kontrakt och både Khudobin och Ben Bishop har dyra kontrakt även nästa säsong så det är oklart hur mycket den unge amerikanen kan tänkas vara värd.

Jake Oettinger. Foto: Jerome Miron-USA TODAY Sports

