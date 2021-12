Djurgårdens mardröm i SHL fortsätter och de ligger alltjämt sist i SHL.

Efter gårdagens 4-0-förlust mot Brynäs menar experten Sanny Lindström att DIF måste stärka upp på tränarsidan.

– Jag säger inte att de ska få sparken men de måste plocka in en tränare till, säger han i C Mores sändning.

Under lördagskvällen kom ännu en tung förlust för Djurgården som var helt chanslösa mot Brynäs. Gävlelaget vann skotten med hela 34-12 och vann också enkelt med 4-0.

Efter matchen var tränaren Nichlas Falk mycket uppgiven över lagets insats.

– Bedrövligt. Det är bara att titta hur det ser ut i dag. Det är inte bra för fem öre. Det är nog vår sämsta prestation på flera veckor. Det är tråkigt, sade en kritisk Falk till C More.

i C More-studion efteråt diskuterades sedan Djurgårdens tuffa situation – och Nichlas Falk kroppsspråk i intervjun.

– Falk ser ju svårt bedrövad ut. Det finns ju en uppgivenhet över hela Djurgårdens uppträdande och uppförande. Det är lite för tidigt för det, vilket är väldigt oroväckande naturligtvis, säger experten Fredrik Söderström och fortsätter:

– Trycket är hårt och det kommer bara att bli värre och värre. Det äter ju sig naturligtvis in i gruppen, truppen och prestation.

Inför säsongen plockades Barry Smith in som ny huvudtränare med Nichlas Falk och Mikael Aaro som assisterande coacher bakom.

Efter att Smith lämnade DIF har dock klubben inte plockat in någon ersättare utan endast lyft upp och utökat Falk och Aaros ansvarsområden.

”MÅSTE KOMMA IN NÅGON”

Enligt experten Sanny Lindström håller inte den lösningen.

– Det är ju en tuff belastning. Mikael Aaro har en begränsad erfarenhet på seniornivå, han har varit i Karlskrona men det är ett helt annat tryck i Djurgården. Och så har du Nichlas Falk också. Alla andra lag har tre tränare. Jag säger inte att de ska få sparken men de måste plocka in en tränare till. Det måste komma in någon, ett bollplank eller något, säger han i C More-studion och fortsätter:

– Titta på Joakim Fagervall i intervjun efter Malmös förlust här, han flackar inte med blicken utan står som en sköld framför resten av laget. Man måste kanske ta in den typen av person för att hjälpa Falk och Aaro.

Djurgården har endast tagit 18 poäng på 25 matcher hittills den här SHL-säsongen, de har gjort näst minst antal mål (57), släppt in klart flest mål (91), och har sämst målskillnad (-34) i ligan. Avståndet upp till säker mark är nu åtta poäng för DIF.

