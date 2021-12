Forsbergs nya succé – leder svenska skytteligan

Het, hetare, Filip Forsberg!

I natt blev han suddenhjälte för Nashville Predators och Forsberg är nu uppe i sju mål och nio poäng på sina sex matcher sedan han återvände från skada.

Filip Forsberg missade nio matcher på grund av skada men har därefter kommit tillbaka och varit glödhet i de sex matcherna efteråt.

Tidigare i veckan hade svenskstjärnan bland annat en otrolig match där han sköt fyra mål i Nashvilles 6-0-vinst över Columbus Blue Jackets.

Under lördagsnatten klev Forsberg fram igen och sköt segern till sitt Predators. Ställningen var 3-3 mellan Nashville och Montreal Canadiens efter full tid och förlängning väntade.

Då var det just Filip Forsberg som sköt det matchvinnande målet i overtime för att se till att “Preds” kunde bärga vinsten.

Målet kommer till efter en märklig situation. Forsberg får sin klubba slagen ur sina händer och samtidigt som Mikael Granlund åker omkring med pucken så vände svensken för att plocka upp sin klubba. Det gör att han sedermera blir helt fri och när han ställt sig upp med klubban i handen glider han in mot mål och kan bara skicka in pucken via ett direktskott efter att Granlund slängt in pucken till honom.

Mattias Ekholm stod också för en fin insats för Nashville då han noterades för två assist i 4-3-vinsten.

Filip Forsberg har nu gjort sju mål och nio poäng sedan återkomsten från skada i slutet av november. Totalt den här säsongen har han skjutit elva mål och 16 poäng på endast 15 matcher.

Det gör att han nu leder den blågula skytteligan i NHL trots att han spelat flera matcher färre än de övriga. Nattens mål gör att Forsberg passerar Lucas Raymond, William Nylander och Elias Lindholm som alla ligger på tio mål.

Nashville Predators – Montreal Canadiens 4–3 OT (1-0,1-2,1-1,1-0)

Nashville: Eeli Tolvanen (2), Tanner Jeannot (6), Luke Kunin (4), Filip Forsberg (11).

Montreal: Nick Suzuki (5), Christian Dvorak (5), Brett Kulak (1).

