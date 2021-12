Thomas Steen listar tidernas största spelare i Winnipeg.

Han är själv en av klubbens största spelare genom tiderna.

För hockeysverige.se listar Winnipeg-legendaren Thomas Steen de spelare han anser ha haft störst inflytande på klubben.

Winnipeg Jets bildades 1972 för att spela i WHA- Laget vann Avco Cup 1976, 1978 och 1979. Inför säsongen 1979/80 tog laget steget in i NHL efter det att WHA lagt ner. Winnipeg Jets såldes senare till två affärsmän, Richard Burke och Steven Gluckstern vilket resulterade i att laget flyttades till Arizona.

En ny version av Winnipeg Jets uppstod sedan 2012 och har sedan säsongen 2017/18 tagit sig till Stanley Cup-slutspel.

Vilka har varit dom största eller viktigaste spelarna i Winnipeg Jets historia? Thomas Steen spelade i klubben mellan 1981 och 1995. Givetvis borde han hamna högt på en sådan lista. Han kom att spela 950 matcher för organisationen och svara för 264 mål och totalt 817 poäng.

Hockeysverige.se bad denne legendar lista sina topp nio av spelare som betytt mest för klubben.

Thomas Steen. Foto: Ronnie Rönnkvist

Bobby Hull

Enligt många en av världens bästa spelare genom alla tider. Från Point Anne i Ontario, Kanada. Debuterade i NHL för Chicago som 18-åring 1957. Spelade i Blackhawks till 1972 då han skrev på för Winnipeg Jets där han blev ligans stora affischnamn. Lämnade Winnipeg för Hartford i NHL under säsongen 1979/80, vilken också kom att bli hans sista. Canada Cup-spelare 1976. NHL:s All Star team 1960, 1962, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970 och 1972. Vinnare av NHL:s poängliga 1960 och 1962. Stanley Cup mästare 1961, NHL:s gentleman 1965. NHL:s bästa spelare 1965 och 1966. WHA:s mest värdefulla spelare 1973 och 1975. Avco Cup-mästare 1976 och 1978. Spelade 1063 NHL och svarade för 610 mål och totalt 1170 poäng. Det blev 411 WHA matcher för Bobby Hull i Winnipeg Jets. På dom matcherna svarade han för 303 mål och totalt 638 poäng.

Kommentar Thomas Steen:

– Bobby Hull är Mr. Winnipeg Jets. Om inte han kommit till Winnipeg hade det aldrig blivit som det blev. Han var pionjären. Lämnade Chicago Blackhawks och blev ansiktet utåt för hela WHA. En fantastisk spelare och person.

Bobby Hull. Foto: Bildbyrån

Dale Hawerchuk

Uppväxt i Toronto. Tog klivet in i NHL och Winnipeg Jets 1981 efter att spelat två säsonger i QMJHL för Cornwall Royals. Var lagets kapten till säsongen 1988/89 då han lämnade för spel i Buffalo. Han även spelat för St. Louis och Philadelphia i NHL. Canada Cup-spelare 1981, 1987 och 1991. VM-spelare 1986 och 1989. Spelade totalt 1188 NHL-matcher och svarade för 518 mål och totalt 1409 poäng. Årets Rookie i NHL 1982. Canada Cup-mästare 1987 och 1991. Coachade Barrie Colts från 2010 till han avlidit i cancer 2020.

Kommentar Thomas Steen:

– Han kom in i Winnipeg Jets som 18-åring och gjorde över 100 poäng. Han spelade för Jets i tio säsonger och var bra varje år. En otroligt bra lagkamrat och kille.

Dale Hawerchuk. Foto: Arkiv

Teemu Selänne

Från Helsingfors. Fostrades i Jokerit, men lämnade Finland för spel i Kanada och Winnipeg Jets 1992. Gjorde under sin första säsong i klubben 76 mål och totalt 132 poäng på 84 matcher. Då ska vi ha med oss att endast en svensk, Håkan Loob, gjort 50 mål i NHL. I mitten av säsongen 1995/96 lämnade Selänne Winnipeg Jets för spel med Anaheim Mighty Ducks. Spelade mellan 2001 och 2004 för San José och Colorado. Återvände sedan till Anaheim där han spelade kvar till och med säsongen 2013/14. Under sina 1451 NHL-matcher svarade han för 684 mål och totalt 1457 poäng. Årets finska spelare 1991, 1993, 1996, 1997, 1998, 1999 2000, 2006, 2007, 2012, 2014. Finsk mästare 1992. NHL:s All Star team 1993, 1997. NHL:s All Rookie team 1993. Årets Rookie i NHL 1993. VM:s All Star team 1999. VM:s mest värdefulla spelare 1999. OS All Star team 2006, 2014. OS bästa forward 2006. OS mest värdefulla spelare 2014. Stanley Cup Mästare 2007. Spelade totalt fem VM, sex OS, ett Canada Cup och två World Cup.

Kommentar Thomas Steen:

– Han var tre säsonger i Winnipeg, men under den korta tiden gjorde han väldigt mycket för klubben och höjde på allt. En kanonkille som gjorde en rookie-säsong som ingen har skådat innan eller efter. Nu var han lite äldre då. Hawerchuk var 18 år och Teemu 22 år. Hawerchuk var lika bra som Teemu, men vi behövde verkligen honom när han kom. Han lyfte klubben på ett sätt som var otroligt bra. Att dom sedan bytte bort honom var inte lika bra.

Teemu Selänne. Foto: Bildbyrån

Lars-Erik Sjöberg

”Taxen” från Laknäs utanför Leksand. Svensk Mästare som lagkapten med Leksand 1969, men hade redan innan det hunnit med en sväng i Djurgården mellan 1965 och 1967 då han utbildade sig till Gymnastiklärare. Spelade i Västra Frölunda mellan 1969 och 1974. Var där lagets kapten under samtliga säsonger. Skrev 1974 på för Winnipeg Jets och var med laget till och med säsongen 1979/80 då man tagit klivet över till NHL. Blev då första svenska lagkaptenen för ett NHL-lag. Jobbade efter karriären som NHL-scout för New York Rangers till 1987 då han avled efter en tids sjukdom i cancer. Han spelade 295 WHA-matcher för Winnipeg Jets och svarade då för 25 mål och totalt 1994 poäng. Under sin NHL-säsong blev det 79 matcher, sju mål och totalt 27 poäng. Spelade fem VM, två OS och ett Canada Cup. Vinnare av Guldpucken 1969. Sveriges All Star team 1974. VM:s All Star team 1974. VM:s bästa back 1974. Avco Cup-mästare 1976 och 1979. WHA:s bästa back 1978.

Kommentar Thomas Steen:

– Jag kände Lars-Erik sedan jag var på hockeyskola i Leksand. En fantastisk person. En utbildad hockeyspelare. Han var en jätte på backen fast att han inte var så lång. Däremot var han stark som en oxe. Lars-Erik var en som drev laget och en riktigt kapten som gjorde alla runtomkring sig i laget bättre. Han var väldigt viktig för WHA och Winnipeg Jets. Dessutom var han respekterad överallt, i NHL, allsvenskan, landslag och så vidare.

Lars-Erik Sjöberg. Foto: Arkiv

Anders Hedberg

Åkte tillsammans med Ulf ”Lill-Pröjsarn” Nilsson, Lars-Erik Sjöberg och Curt Larsson över till Winnipeg Jets 1974. Liksom Sjöberg och Nilsson var Hedberg med om att vinna två Avco Cup-titlar. Bildade i Winnipeg en av hockeyvärldens mest klassiska kedjor tillsammans med ”Lill-Pröjsarn” och Bobby Hull. På 328 matcher i Winnipeg svarade han för 271 mål och totalt 521 poäng. Lämnade Jets 1978 för spel med New York Rangers. Anders Hedberg kommer från Svedjeholmen, men spelade i gamla allsvenskan (dagens SHL) för Modo och Djurgården innan han åkte över till WHA. Var med i det första Canada Cup som spelades, 1976.

Ulf “Lill-Pröjsarn” Nilsson

”Lill-Pröjsarn” från Nynäshamn kom att ta WHA med storm. Som ni kunde läsa på Anders Hedberg reste han över till Winnipeg 1974 och var även han med om att lyfta Avco Cup tre gånger. Om Anders Hedberg var den stora målskytten så var ”Lill-Pröjsarn” den magiska framspelaren. På 342 matcher i Winnipeg svarade han för 154 mål och totalt 551 poäng. Alltså ett poängsnitt på drygt 1.6 poäng per match. Flyttade tillsammans med Hedberg till Manhattan för spel med New York Rangers 1978, men tvingades avsluta karriären på grund av skador 1983. VM-debuterade 1973 och var även med i det första Canada Cup som spelades, 1976. Gjorde två VM och två Canada Cup innan karriären var över. Gjorde sju säsonger i AIK innan han åkte över till WHA och ses som en av klubbens största spelare genom alla tider.

Kommentar Thomas Steen (om Hedberg och Nilsson):

– ”Pröjsarn” och Hedberg har båda tillfört Winnipeg otroligt mycket. Under åren dom spelade med Bobby Hull skulle dom varit en av dom bästa kedjorna även i NHL. Bobby var ledaren i den kedjan, Dom tillförde lika mycket till kedjan, men eftersom dom var i Kanada var Bobby viktigare. Hedberg och ”Pröjsarn” gjorde ett fantastiskt jobb. Alla i Winnipeg minns dom båda fortfarande väldigt väl.

“Lill-Pröjsarn” Nilsson, Anders Hedberg och Bobby Hull. Foto: Bildbyrån

Randy Carlyle

Från Azilda, Ontario, Kanada. Debuterade i NHL för Toronto 1976. Spelade även för Pittsburgh innan han tejdades till Winnipeg Jets under säsongen 1983/84. Gjorde nio och en halv säsong i klubben innan han avslutade karriären 1993. Har efter karriären jobbat som coach för Winnipeg, Manitoba (IHL/AHL), Washington, Anaheim och Toronto. Spelade totalt 1055 NHL matcher och svarade för 148 mål och 647 poäng. VM-spelare 1989. NHL:s bästa back 1981. NHL:s All Star team 1981. Stanley Cup-mästare som coach 2007.

Kommentar Thomas Steen:

– Han gjorde väldigt mycket på min tid i Winnipeg Jets och var den som höll ihop allting. Han har ett otroligt driv och drev laget. Han och jag tillsammans skötte hela laget, en halva var (skratt). Otroligt duktig och hade en fin tränarkarriär vilket visar på vilken bra ledare var även då han spelade.

Randy Carlyle. Foto: Arkiv

Kent Nilsson

Åkte över för att spela med Winnipeg i WHA 1977, men tog steget över till det som då var Atlanta (Calgary) redan 1979. En klubb han kom att sedan representera under fem säsonger. Det blev 374 matcher för Calgary, 193 mål och totalt 497 poäng innan han tog steget vidare till Minnesota North Stars. Vann Stanley Cup med Edmonton 1987. Han var även med om att vinna WHA med Winnipeg 1978 och 1979. Under sina totalt 553 NHL-matcher svarade han för 264 mål och totalt 686 poäng.”Mr Magic” fostrades i Ösmo, men tog som junior steget över till Djurgården. När han var tillbaka till stockholmsklubben säsongen 1992/93 fick han vara med och vinna SM-guld. Säsongen innan Kenta Nilsson åkte över till WHA och Winnipeg 1977 spelade han sin enda säsong för AIK. Han spelade dessutom tre Canada Cup och lika många VM-turneringar.

Kommentar Thomas Steen:

– Jag vill ändå ha med ”Kenta” på en sådan här lista eftersom har var väldigt viktig för Winnipeg dom båda åren han spelade i klubben. Under sin andra säsong var han lagets bästa poängplockare.