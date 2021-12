Roger Rönnbergs ilska: ”Ingenting vi vill ha i SHL”

Broc Little avgjorde matchen mellan Frölunda och Linköping.

Då var Roger Rönnberg rejält irriterad på en situation precis innan målet där han ville ha en utvisning på just Little.

– Det här är ju ingenting som vi har bestämt att vi vill ha i SHL, säger Rönnberg i C More.

Linköping lyckades vinna borta mot Frölunda efter att Broc Little gjort det avgörande målet i förlängningen.

Efteråt uppmärksammades dock en situation strax innan målet där Little håller fast Elmer Söderblom i offensiv zon – något som fick Frölundatränaren Roger Rönnberg att bli rejält irriterad efteråt.

– Det är tufft för de offensiva spelarna om man tillåts försvara sig på det här sättet. Det är riktigt irriterande faktiskt, säger Rönnberg i C More och fortsätter:

– Det är spelförstörande moment. När man hamnar på fel sida som försvarande spelare och man tillåts koppla grepp. Den där sista situationen är inte alls den värsta tycker jag men det blir ju uppenbar i och med att den avgör matchen. Broc Little får till och med stoppa klubban mellan benen på Elmer.

Broc Little avgör för Linköping. Roger Rönnberg är vansinnig 🤬 pic.twitter.com/shqOgakEMg — C More Hockey (@cmorehockey) December 4, 2021

Broc Little menar att han har förståelse för Rönnbergs ilska.

– Det är hockey. Om jag hade varit dem hade jag också varit sur. I dag gick det vår väg helt enkelt, säger Little till C More.

”DET ÄR VI ALLDELES FÖR FLATA PÅ”

Enligt Roger Rönnberg är detta inte bara något som är ett problem i dagens match. Han menar att detta är ett återupprepande problem inom svensk ishockey där spelare inte straffas tillräckligt för vissa situationer så som fasthållningar.

I en lång utläggning i C More säger Roger Rönnberg:

– Det här är ju ingenting som vi har bestämt att vi vill ha i SHL. Vi sitter varje månad i utvärderingar med domarna och jag har varit på tre sådana i år och har uttryckt samma sak alla tre gånger. De spelförstörande momenten är vi alldeles för flata på. Jag tycker det är kul och jättebra för ishockeyn att man tillåter mer tacklingar och hårt spel men vi får ingen förändring på spelförstörande moment. Det gör att det blir en slarvig ishockey och det kommer inte funka internationellt och det kommer inte funka att spela slarvigt i slutspel heller.

– Vi har matcher där vi har en bra bedömning där det är skarpt och man tar de här spelförstörande moment och i vissa matcher dömer man bara på konsekvenser, att det är någon som ramlar och då ska det vara utvisning. Jag tycker att om man håller två händer runt en motståndare och kopplar ett brottargrepp så är det utvisning oavsett.

– Nu kommer väl folk tycka att jag är världens sämsta förlorare och det är jag nog. Men jag skyller inte förlusten på domarna. Vi behöver hitta ett sätt och spela och om det här ska tillåtas behöver vi nog hitta större och starkare spelare.

Roger Rönnberg: "Kopplar ett brottargrepp - då är det utvisning" pic.twitter.com/FHYZzs6NaD — C More Hockey (@cmorehockey) December 4, 2021

Roger Rönnberg och hans Frölunda har nu tre raka förluster efter förlängning eller straffar och riskerar att tappa serieledningen till Rögle. Deras nästa match är mot Leksand borta på torsdag.

TV: Svenska stjärnorna som kan vända hem till SHL

Matchrapporter: Efter förlustsviten: Seger igen för Linköping Äntligen seger för Växjö mot Linköping Frölunda vann toppmötet mot Växjö med 4-3 Stabil seger för Skellefteå – höll nollan mot Linköping Chanslösa senast – men nu kunde Troja/Ljungby J18 besegra Frölunda