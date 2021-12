Lucas Carlsson lämnade Brynäs 2018 och är nu inne på sin fjärde säsong i Nordamerika.

Under natten kom då äntligen den stora höjdpunkten då 24-åringen sköt sitt första NHL-mål när Florida vann med 7-4 över Buffalo.

– Det känns bara fantastiskt att ha fått sätta första, säger Carlsson.

Florida Panthers har gått som tåget i inledningen av årets NHL-säsong och är just nu ligans allra hetaste lag.

Mot Buffalo Sabres låg de dock riktigt risigt till.

Buffalo hade nämligen tagit ledningen med 0-3 efter den första perioden och Florida behövde någon som klev fram och kickstartade vändningen.

I början av den andra perioden var det då Lucas Carlsson som spräckte nollan. Jonathan Huberdeau driver med pucken i offensiv zon och åker in bakom Sabres-målet. Då kastar han in pucken mot mitten igen men den går igenom alla och fram till Carlsson på blålinjen. Svensken tar emot pucken innan han klipper till med ett slagskott som går rakt in i nät.

Målet gick först till Sam Reinhart som stod framför målet och såg ut att ha fått en touch på pucken men därefter korrigerades det till Carlssons mål. Det innebär att den förre Brynäsbacken nu har gjort sitt första mål i NHL efter 26 NHL-matcher och fyra år i Nordamerika.

– Jag har fått mer och mer istid vilket har hjälpt mig att bygga självförtroende. Det känns bara fantastiskt att ha fått sätta första, säger Lucas Carlsson själv om målet.

Lucas Carlsson buries the Huberdeau feed for his first NHL goal!#TimeToHunt pic.twitter.com/eN3o89TqI5 — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) December 3, 2021

VÄNDE 1-4 TILL SEGER 7-4

Senare i matchen skulle firma Carlsson & Reinhart vara i farten igen. Buffalo hade återtagit sin tremålsledning via ett 1-4-mål men då skickade Lucas Carlsson iväg ett nytt slagskott och den här gången var Sam Reinhart klart och tydligt på pucken och styrde den i nät.

Carlsson stod alltså för både mål och assist vilket är första gången i hans NHL-karriär som han står för flera poäng i en och samma match. Reinhart var en matchens främste spelare med totalt fyra poäng då han ställdes mot sitt förra lag för första gången.

– Jag är riktigt glad för hans skull. Han har kommit in, doppat tårna i vattnet och gått in och ut ur laguppställningen lite här. Nu har han tagit bollen och han tänker inte släppa den vilket är kul att se. Han gör lite allting där ute för oss, säger Panthers tillfällige coach Andrew Brunette om Carlsson.

Florida lyckades sedan skjuta fem raka mål efter 4-2-målet för att fullborda vändningen och vinna med 7-4. I den tredje perioden sköt den finske talangen Anton Lundell två mål och det är första gången som 20-åringen gör två mål i en och samma NHL-match i sin unga karriär.

Panthers har nu tagit 35 poäng på 23 matcher vilket gör att de inte bara leder Atlantic Division utan också är det bästa laget i NHL så här långt.

Florida Panthers – Buffalo Sabres 7–4 (0-3,3-1,4-0)

Florida: Aaron Ekblad 2 (8), Anton Lundell 2 (5), Lucas Carlsson (1), Sam Reinhart (6), Jonathan Huberdeau (8).

Buffalo: Vinnie Hinostroza 2 (4), Dylan Cozens (7), Casey Mittelstadt (1).

Se matchens höjdpunkter i videospelaren ovan.