Arizona Coyotes ryktas vara på väg att omplaceras ännu en gång.

Då tvingas NHL-kommissionären Gary Bettman återigen gå ut och förneka att klubben ska flyttas.

– Det är helt falskt, säger Bettman enligt Coyotes-reporten Craig Morgan.

Under sin tid i NHL har det varit flera stormar kring Arizona Coyotes.

Den senaste stora yran kom i somras då det rapporterades att “Yotes” riskerar att förlora sin hemmaarena Gila River Arena eftersom att de, bland annat, legat efter med hyran och haft skulder på cirka tolv miljoner kronor till staden Glendale.

Sedan dess har också rykten cirkulerat om att NHL ligger i diskussioner med Quebecs premiärminister François Legault för att eventuellt kunna återskapa klubben Quebec Nordiques.

As per my Forbes colleague @MikeOzanian, the Arizona Coyotes are "for sale again with idea of buyer eventually moving team to a new arena in Houston."