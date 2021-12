Emil Bemström får inleda i AHL efter skadan

Emil Bemström är tillbaka från skadan som hållit honom borta från spel i en och en halv månad.

Då meddelar Columbus Blue Jackets att den 22-årige svensken får inleda i AHL-laget Cleveland Monsters efter skadefrånvaron.

Det har inte varit någon rolig start på säsongen 2021/22 för Emil Bemström. Han inledde riktigt starkt på försäsongen och såg ut att kunna vara på väg mot ett genombrott i NHL men råkade sedan ut för en muskelskada som gjort att han har missat hela hösten.

Bemström har saknats i Columbus alla 20 första matcher den här säsongen då han har ägnat sig åt rehabilitering av sin skada.

Nu är dock den 22-årige svensken återställd från sin skada och redo att spela igen – men det blir inte i Blue Jackets.

CBJ meddelar nämligen att Nyköpingssonen omplaceras till AHL-laget Cleveland Monsters då han ska få inleda nere i farmarligan efter att ha kommit tillbaka från skada.

