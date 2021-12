Malcolm Subban har fastnat i AHL sedan Chicago plockade in Marc-André Fleury.

Nu trejdas därför den 27-årige målvakten till Buffalo Sabres för att få igång NHL-karriären igen.

För nästan ett decennium sedan sågs Malcolm Subban som ett av de stora framtidsnamnen på målvaktssidan i NHL.

Han draftades av Boston Bruins som 24:e spelare i förstarundan 2012 och levererade sedan mycket starka siffror i juniorligan OHL där han var bäste målvakt när det kom till både räddningsprocent och insläppta mål per match.

Subban, som är lillebror till backprofilen P.K. Subban, tog sedan klivet till AHL där han imponerade i farmarlaget Providence Bruins men han fick endast chansen i två NHL-matcher för Boston och lyckades då inte imponera.

2017 plockades han sedan upp av Vegas Golden Knights på waivers och där fick han fart på NHL-karriären och blev en duglig backup bakom stjärnkeepern Marc-André Fleury. Vid Trade Deadline 2020 trejdades dock Subban till Chicago i utbyte mot Robin Lehner.

I fjol blev det 16 NHL-matcher för Subban men efter att Fleury trejdats till Chicago Blackhawks fanns det inte längre någon plats för Subban i NHL. Den här säsongen har han därför endast fått spela nere i AHL för Rockford IceHogs.

Nu dyker det dock upp en ny möjlighet i världens bästa hockeyliga för Malcolm Subban. Under torsdagskvällen trejdades den 27-årige keepern till Buffalo Sabres i utbyte mot “future considerations” (vilket innebär att det kommer att bestämmas senare vad Chicago kommer få i utbyte).

We have acquired goaltender Malcolm Subban from the Chicago Blackhawks in exchange for future considerations.



Details: https://t.co/2KZIvtXhwn pic.twitter.com/SoJ2LHc7bh