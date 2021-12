Fullbordade mäktiga vändningen – i slutsekunderna

Inför den tredje perioden ledde Washington Capitals med 4–1 i bortamatchen mot Florida Panthers och såg ut att gå mot två säkra poäng. Då stod hemmalaget för fyra mål i den tredje perioden – och avgjorde med 15 sekunder kvar att spela.

Florida Panthers har varit NHL:s stora positiva överraskning den här säsongen. Laget från södra Florida är hela ligans poängbästa lag med sina 33 inspelade poäng, där man bara gått poänglösa i fyra av 22 matcher.

I natt ställdes man mot ett annat topplag, Washington Capitals, och stod för ett rejält styrkebesked. Efter att man legat under med 1–4 inför den sista perioden stod Panthers för en häftig vändning, där man genom fyra mål i den tredje perioden lyckades vända matchen till en 5–4-seger.

Sam Reinharts avgörande kom med bara 15 sekunder kvar att spela. Panthers vann skotten med hela 27–2 i den sista perioden.

– Det känns skönt. Att vi lyckas göra den här upphämtningen under ordinarie tid… Det är en stor seger för oss, säger Reinhart till NHL.com.

– Det finns alltid en tro på oss själva i det här omklädningsrummet. Så fort den första dominobrickan föll så höll vi bara foten på gaspedalen och här står vi nu, fyller lagkamraten Ryan Lomberg i.

ASSIST AV “BENGAN”

Lomberg var en av de andra målskyttarna för Panthers, som även fick se veteranen Joe Thornton göra sitt andra mål i Panthers färger.

Patric Hörnqvist stod för en assist i matchen för Florida.

Washingtons tränare Peter Laviolette var, av förklarliga skäl, inte speciellt munter efter tredje periodens genomklappning.

– Det handlar bara om arbete. Det finns inget annat jag kan säga. Vi slutade jobba och de jobbade hårt.

Florida Panthers – Washington Capitals 5–4 (1–2, 0–2, 4–0)

Florida: Sam Reinhart 2 (9), Joe Thornton (2), Ryan Lomberg (2), Eetu Luostarinen (7).

Washington: Connor McMichael (3), Beck Malenstyn (1), Lars Eller (2), Nick Jensen (3).

***

Efter att ha brutit sin 13 matcher långa poängtorka i helgen stod Gustav Lindström för poäng i andra raka matchen när hans Detroit bortabesegrade Boston med 2–1.

Den svenske backen fanns med i förarbetet till Marc Staals avgörande 2–1-mål i den tredje perioden och var hans fjärde poäng (0+4) den här säsongen.

Lucas Raymond noterades för två skott på mål, men lämnade isen poänglös. Alex Nedeljkovic var annars matchens förgrundsfigur, då Detroit-målvakten räddade 41 skott för att säkra Detroits elfte seger för säsongen.

Boston Bruins – Detroit Red Wings 1–2 (0–0, 0–1, 1–1)

Boston: David Pastrnak (8).

Detroit: Filip Zadina (4), Marc Staal (1).

***

Det var en värmländsk prägel över Minnesotas 5–2-seger över Arizona i natt, då både Joel Eriksson Ek och Jonas Brodin skrev in sig i målprotokollet i segermatchen.

Eriksson Ek inledde Wilds målskytte i den första perioden, då han rakade in kvitteringen för sitt nionde mål för säsongen. Brodin stod sedan för Wilds 4–1-mål sent i den andra perioden, innan den värmländske backen även fanns med i förarbetet till Marcus Folignos 5–2-mål.

Wilds tredje svensk, Victor Rask, skrev även han in sig i poängprotokollet genom en passningspoäng.

Anton Strålman tröstmålade för Arizona i den tredje perioden, ett mål som var hans andra fullträff i Coyotes-tröjan.

Minnesota Wild – Arizona Coyotes 5–2 (1–1, 3–0, 1–1)

Minnesota: Joel Eriksson Ek (9), Kirill Kaprizov (7), Jordan Greenway (1), Jonas Brodin (3), Marcus Foligno (9).

Arizona: Clayton Keller (6), Anton Strålman (2).

***

Erik Karlsson prickade in sitt fjärde mål för säsongen när han i San Joses 5–2-seger över New Jersey Devils höll sig framme framför Mackenzie Blackwood i Devils-målet och lyckades lyfta in 4–0-målet i matchen.

Karlsson har nu noterats för fyra mål och totalt tolv poäng på 16 matcher den här säsongen.

Både Jesper Bratt och Andreas Johnsson lyckades förlänga sina poängsviter för Devils, då Johnsson spelade fram landsmannen Bratt till dennes 2–4-reducering i den tredje perioden. För Bratt är poängsviten nu uppe i fem matcher (sju poäng), medan Johnson gjort poäng i tre raka matcher (sju poäng).

New Jersey Devils – San Jose Sharks 2–5 (0–1, 0–3, 2–1)

New Jersey: Tomas Tatar (4), Jesper Bratt (6).

San Jose: Timo Meier 2 (11), Noah Gregor (1), Jacob Middleton (2), Erik Karlsson (4).

