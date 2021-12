Södertälje SK ligger på en till synes stabil niondeplacering - men är samtdigt en klubb i gungning. Igår föll SSK med hela 10-0 (!) borta mot Västervik.

– Det är bara att brösta sanningen och säga som det är. Vi gav upp igår och det är helt oacceptabelt, säger Emil Aronsson till hockeysverige.se.

Södertäljes tripp ner till Västervik blev ett rejält bakslag för sörmlänningarna. Västervik körde över SSK och vann med hela 10-0. Ett resultat som absolut kan klassas som en rejäl käftsmäll från Mike Tyson eller Mohammed Ali. Framför allt eftersom Södertälje var ett av topptippade lagen inför säsongen vilket Västervik inte var.

Nu är det långt ifrån någon kris tabellmässigt. SSK ligger i mitten, men har samtidigt bara sex poäng ner till negativt kval.

- Vi var inte redo alls, säger Emil Aronsson till hockeysverige.se frågar honom om vad som egentligen hände nere i Västervik igår.

- Sanningen är att Västervik kom ut mycket hårdare än oss och i princip körde ner oss i första perioden. Andra perioden var ganska stillastående och det hände inte så mycket. I tredje perioden sköljde dom fullkomligt över oss. Vi har bara oss själva att skylla och det är otroligt tråkigt att det här hände.

“HAFT ETT MÖTE IDAG”

- Ja, absolut. Klart att vi försökte det, men jag kände någonstans att vi gav upp igår i tredje perioden, vilket inte ska få hända. Jag måste få vara ärlig och säga det. Att släppa in sex mål i en period är helt oacceptabelt.- Det är bara att brösta sanningen och säga som det är. Vi gav, som sagt var, upp igår och det är helt oacceptabelt.

Det blev en lång och ganska tyst hemresa från Västervik till Södertälje för Emil Aronsson och hans SSK.

- Det var inte mycket snack. Vi satte oss i bussen ganska snabbt och åkte hem direkt. Just då var det inte mycket att säga.

- Vi har haft ett möte idag där vi gått igenom några saker, attityd, jobba på rätt sätt, börja brösta upp sanningen och ställa krav på varandra. Det är bland annat dom sakerna vi har pratat om.

Foto: Bildbyrån.



Hur mådde du själv efter gårdagens match?

- Självklart var det jobbigt. Jag är en sådan som alltid rannsakar mig själv först när jag spelar på det här sättet, vad jag höll på med.

- Jag är oerhört besviken på mig själv att jag lät det hända rent individuellt. Klart att det var tufft på vägen hem, säger 26-åringen självkritiskt.



Tändes det ändå en revanschlusta i dig?

- Absolut, absolut… Vi har dom på fredag igen och jag är övertygad om att vi kommer komma ut som ett lag. Vi måste komma ut som ett lag och spela som vi kan göra och har gjort stundtals.

- Vi måste börja göra det hela tiden. Det är också vad som varit vårt problem, att vi är för upp och ner. Vi har ändå bra matcher. Bland annat spelade vi bra mot Tingsryd. Sedan ”totaldog” vi mot Västervik.

- Framför allt måste vi börja spela i 60 minuter under varje match. Nu spelar vi i princip i varannan match och det håller inte på den här nivån.

“MAN SKA GÅ TILL SIG SJÄLV”

Det har varit höga toppar och djupa dalar under säsongen för Södertälje. Vad det beror på har Emil Aronsson inget bra svar på.

- Det är en bra fråga… Ska jag vara het ärlig så vet jag inte. Jag tycker att man ska gå till sig själv. Vad är jag här för? Vad gör jag för laget… Jag är en betald hockeyspelare i Hockeyallsvenskan vad ska jag ”bring to the table”? Vad ska jag göra för att det här laget ska lyckas?

- Det är också vad vi pratat om. Vi måste börja på individnivå. Alla kan åka skridskor, täcka skott och så vidare, men det måste göras hela tiden. Det går inte att bara göra det varannan match. Där kommer det tillbaka till det vi snackade om innan, att kravställningen är ruggigt viktig för vår grupp. Det är så vi ska jobba vidare.



Är kravställningen viktigare än att justera något i spelet?

- Just nu är det så. Vi kan snacka hur mycket strategi som helst, hur vi ska forechecka, ta oss in i zonen på bästa sättet, men någonstans går det ner till att individen vinner sina 50/50 puckar, är först på puckar, stark på puck och sådana saker.

- Det är små saker som man måste göra hela tiden. Man börjar alltid med grunderna. Just nu känns det som vi inte börjar med grunderna utan något helt annat. Då har vi ingenting att falla tillbaka på. Gör grunderna först. Sedan kan vi gå vidare därifrån.

Emil Aronsson. Foto: Bildbyrån.

JAGAR REVANSCH

Emil Aronsson har så här långt under säsongen svarat för ett mål och totalt fem poäng på 21 matcher.

- Min säsong har varit upp och ner precis som laget i helhet. Jag tycker att jag spelat bättre senaste tiden och fått mer istid. Det gäller också att hela tiden ta vara på den och inte ta den för givet. Verkligen gå in för det till 100 procent i varje match, visa att vi är ett bra hockeylag och jag en bra spelare. Jag är ruggigt sugen på matchen på fredag.

TV: “Gör ont i Djurgårdshjärtat”

- Absolut inte. Vi är revansch-hungriga. Att förlora på det här viset, alla vet att det är oacceptabelt, man rannsakar sig själv men även snackar igenom i grupp… Att sedan gå vidare därifrån eftersom det som det som har hänt har hänt och inget vi kan påverka nu.- Det gäller, som sagt var, att vi gå vidare. Jag vet, tror och hoppas att vi är redo på fredag då pucken släpps mot Västervik.

