15 raka matcher utan mål såg ut att bli 16. Men i förlängningen klev Greg Scott fram och avgjorde för Brynäs mot Örebro.

– Det var skönt att få “the monkey of the back”, säger han till hockeysverige.se.

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Den normalt sett så pålitlige poäng- och målgöraren Greg Scott hade på de senaste 15 matcher totalt gjort fyra assistpoäng - inte ett enda mål alltså.

Men idag tog alltså den mardrömslånga sviten slut för den kanadensiska stjärnan. Han petade in en retur från nära håll och avgjorde för Brynäs mot Örebro i förlängningsspelet. Det var Scotts blott tredje fullträff för säsongen - och den första sedan början av oktober.

– Det är en liten lättnad, såklart. Men allt handlar om att vinna. Det är det enda jag bryr mig om, säger Scott till hockeysverige.se och fortsätter:

– Men det är klart jag vill hjälpa laget. Jag spelar mycket och vill bidra med mål. Det känns skönt att få “the monkey of the back”, säger han.

Har du tvivlat på dig själv under den här perioden?

– Lite tvivel smyger sig in i bland, men man måste bara fortsätta tro på sig själv i de lägena. Jag har spelat det här spelet så länge. Det här är knappast den sista svacka jag kommer vara i. Wayne Gretzky är nog den enda som inte varit i en svacka, säger han med ett leende.

“ÄR PÅ HONOM HELA TIDEN”

Brynäs andra målskytt var Dmytro Timashov som därmed sköt sitt första mål för Brynäs. Detta efter att tränaren Mikko Manner varit på honom lite extra mycket, just om att han ska avlossa sitt skott.

– Jag skriker mycket på honom och är på honom hela tiden. Han kan inte bara se fin ut utan att vara effektiv. Han har egentligen allt: bra skridskoåkning, han är bra med pucken. Men om han inte gör mål…

– Han kan hjälpa laget genom att producera, och jag tycker man kan se att han växer mentalt i tredje perioden, sade Manner på presskonferensen.

Brynäs vann skotten med 37-16 och tog med sig två poäng från matchen. För Örebros del var kanske inte förlusten det värsta med kvällen - utan den skada som backen Rasmus Rissanen ådrog sig. Han lämnade i den andra perioden och återvände inte till spel.

– Jag har ingen prognos. Den tar vi i morgon, sade Örebrotränaren Niklas Eriksson efter matchen.

