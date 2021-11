Mario Lemieux säljer Pittsburgh Penguins till Fenway Sports Group, samma företag som äger Liverpool och Boston Red Sox för nästan 8,2 miljarder kronor.

Klubblegendaren kommer dock att bli kvar inom föreningens ägargrupp.

För ett par veckor sedan ryktades Mario Lemieux vara beredd att sälja Pittsburgh Penguins till Fenway Sports Group.

Nu har ryktet bekräftas då Pittsburgh Penguins går ut med att klubben köps upp av FSG, som också äger storklubbar som Liverpool FC i Premier League (Fotboll) samt Boston Red Sox i MLB (Baseboll).

Enligt NHL-insidern Pierre LeBrun ska FSG ha betalat 900 miljoner dollar, motsvarande nästan 8,2 miljarder kronor, för att köpa upp NHL-klubben. Det gör att köpet blir den dyraste för en NHL-klubb genom alla tider.

Believe the price tag on the Penguins' sale to Fenway Sports Group is around $900 million@TSNHockey @TheAthletic