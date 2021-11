Montreal Canadiens letar efter en ny general manager.

Då uppger Eric Engels på Sportsnet att den förre stjärncentern Daniel Brière är en av de hetaste kandidaterna för jobbet.

Under söndagen gick Montreal Canadiens ut med att de sparkar general managern Marc Bergevin och tar in Jeff Gorton som ny “executive vice president of hockey operation”.

På måndagskvällen hade sedan klubbens ägare, Geoff Molson en presskonferens för att prata om situationen.

– Jag tror verkligen att den här organisationen behöver en färsk start. Inte på spelarnivå men på ledarnivå, säger ägaren Geoff Molson på presskonferensen.

Jeff Gorton, som tidigare varit general manager för New York Rangers, ska dock inte jobba ensam som ansvarig för klubbens hockeyorganisation utan han kommer också att få en ny general manager bredvid sig där båda två ska leda klubben framåt.

– De två som det blir kommer att jobba tillsammans för att fatta bra beslut för organisationens bästa. När någonting måste hända som är spelarrelaterat så är det general manager som är den första personen som är ansvarig för det beslutet, säger Geoff Molson.

Montreal Canadiens är en fransk-kanadensisk klubb och har en stolthet i sina traditioner av att alltid förmedla sina nyheter både på engelska och på franska. Problemet är dock att amerikanske Gorton endast talar engelska och en väldigt viktig egenskap hos general managern ska vara att personen talar flytande franska.

Enligt ägaren Geoff Molson skulle “Habs” också vara villiga att anställa en general manager som inte har mycket erfarenhet av jobbet på NHL-nivå med tanke på den erfarenhet som Jeff Gorton besitter.

Enligt Sportsnets Eric Engels är då tidigare storspelaren Daniel Brière en av toppkandidaterna att ta över som general manager för Montreal.

Based on what I've been told, Daniel Briere is very high up on the list of candidates being considered for GM of the Canadiens.