Gretzkys första JVM: "Minns att det var ett väldigt liv"

Sverige tog silver - men den stora grejen med JVM 1978 var Wayne Gretzkys debut i turneringen. Gretzky dominerade trots att han var tre år yngre än de flesta spelarna.

– Vi hade hört att Gretzky var fantastiskt bra, minns Mats Näslund.

Junior-VM 1978 är en av Sveriges bästa turneringar om man ser tillbaka från 1977 och framåt. Sverige hade plockat ihop ett väldigt slagkraftigt lag med blivande NHL-stjärnor som Pelle Lindbergh, Tomas Jonsson, Mats Näslund, Thomas Steen, Bengt-Åke Gustafsson och Mats Hallin. Turneringen spelades i kanadensiska Quebec och i hemmalaget spelade en viss Wayne Gretzky.



Mats Näslund till hockeysverige.se:

- Starkaste minnet är att vi slog ut Kanada och gick till final mot ryssarna. Det var ändå rätt stort eftersom turneringen spelades i Kanada. Det hade varit lite bråk och strul eftersom det inte vara några spelare från Quebec med i laget samtidigt som alla matcher spelades där.

- Det var mycket negativt kring Kanadas lag så det var bra att vi lyckades slå dom. Ryssarna var fysiskt starka så i finalen var vi chanslösa.

SPELADE MED FINLANDS TRÖJOR

– Turneringen spelades hemma i Kanada och vi var väldigt besvikna på resultatet. Vi förlorade mot Sverige och missade med det finalen. Jag spelade i en kedja med Bobby Smith och Stan Smyl och även om vi inte vann turneringen älskade jag varje byte jag fick vara inne på isen och spela. Det var stort, väldigt stort för mig.

Thomas Steen till hockeysverige.se:

- Precis som Mats säger är även mitt starkaste minne från turneringen då vi slog Kanada i Montreal Forum. Det var häftigt, men jag har många roliga minnen därifrån. Jag minns att jag tyckte Kanadas lag var så inne helskotta stort.

- Vi hade träningmatch inför turneringen och våra tröjor kom inte med den övriga utrustningen. Då fick vi låna Finlands tröjor.

Thomas Steen.

Det måste vara enda gången du spelat för finska landslaget?

- (Skratt) Ja. Det tog fyra, fem dagar innan tröjorna kom fram. När dom senare skickade laguppställningen för turneringen på ett telegram stod mitt namn sist eftersom det var i alfabetisk ordning. Sedan stod det STOP efteråt, vilket det gjorde på telegram.

- Då blev det Thomas Steenstop. Det här läste man upp inför varje match till det var någon som sa till dom att jag bara hette Steen och inte Steenstop.

DARRIG START

Sverige inledde med att ”bara” spela 4-4 mot Finland. Thomas Steen stod för två av dom svenska målen. Redan dagen efter väntade Sovjet som kvällen innan hade besegrat Schweiz med 18-1. Även om Sovjet hade spelare så som Aleksej Kasatonov, Sergej Makarov och Vjatjeslav Fetisov i laget vann Sverige med 6-3. Stor matchhjälte blev Pelle Lindbergh i målet som i den matchen gjorde sin Junior-VM debut. I matchen mot Finland hade Göran Henriksson vaktat målet. På annandag jul besegrades sedan Schweiz med 8-1 och Sverige var klara för slutspel. Mats Hallin svarade för två mål och lika många assist.

Dan Hermansson, Bengt-Åke Gustafsson och Mats Näslund.

Första slutspelsmatchen spelades i Montréal Forum och för motståndet stod Tjeckoslovakien. Tjeckerna tog tidigt ledningen med 1-0 genom Ladislav Svozil (idag sportchef i Vitkovice) i första perioden. Tidigt i tredje perioden kvitterade Janne Eriksson till 1-1 i powerplay, vilket också kom att bli slutresultatet.

Andra mötet med Sovjet blev en ren överkörning. Ryssarna vann med klara 5-0. Skulle Sverige ta sig till final var laget tvingade att slå Kanada i sista slutspelsmatchen. Wayne Babych hade stor show och stod för tre mål, men Sverige hade hela tiden kanadensarna under kontroll och vid ställningen 4-4 i tredje perioden gjorde Dan Hermansson 5-4, för övrigt hans andra i matchen. Med 32 sekunder kvar gjorde Christer Löwdahll 6-4. Ryan Walter lyckades dock snygga till siffrorna till 6-5 med 15 sekunder kvar, men närmare än så kom inte Kanada. Wayne Gretzky då? Han stod för tre assist och visade redan då vilken fantastisk framspelare han var. Planens bästa spelare blev för övrigt Sveriges målvakt, Göran Henriksson.

GRETZKYS DEBUT

Mats Näslund:

- Vi hade hört att Gretzky var fantastiskt bra. Han är född 1961 och det här var VM för 58:or. Han var mer en liten pojke än en stor junior. Naturligtvis hade han en stor talang och gjorde sina poäng (Gretzky vann poängligan med åtta mål och totalt 17 poäng på sex matcher).

- Under hela turneringen hade vi ett bra powerplay och det var i det som vi vann matchen mot Kanada. Jag tror vi gjorde tre mål i powerplay.

Bo Ericson:

– Vi hade fått reda på att det var en ung skicklig kille med som var mycket yngre än oss som var med. Han var ruskigt bra och oerhört kvick.

– Vi lyckades till slut vinna över Kanada (6-5), men sedan fick vi pisk av ryssarna i finalen. Jag minns att (Vjatjeslav) Fetisov var med i det ryska laget liksom (Sergei) Makarov och Sergej Starikov. Vi hade även mött Fetisov något år tidigare i EM. Då var han lång och smal som ett sugrör. När vi mötte honom ett år senare var han hur stor som helst.

Jan Eriksson:

– Jag hade redan då hört att Gretzky skulle vara en jättestor spelare. Han var lång och tanig precis som han alltid har varit. Jag hade en stor respekt för honom samtidigt som Kanada hade alla dimensioner av hockeyspelare i laget.

Mats Hallin:

– Turneringen spelades i Québec och Montréal. Vi spelade final mot ryssarna och förlorade med 5-2. Jag tror att jag slog ut alla tänder på en ryss. Det var inte meningen, men det blev så bara.

– Det jag minns bäst är ändå att vi vann med 6-5 mot Kanada. Bengt-Åke Gustafsson, Christer Löwdahl och ”Dajje” Hermansson var i en line. ”Dajje” gjorde tre mål i den matchen. Jag spelade i tredjekedjan med Claes-Henrik Silfver och ”Svajen” (Mikael Andersson).

– Wayne Gretzky var med och jag minns att det var ett väldigt liv borta i Kanada att han var med trots att han var tre år yngre. Sedan vann han poängligan med 17 poäng på sex matcher.



Thomas Steen:

- Jag minns hur upprörda kanadensarna, folk runtomkring, var för att vi slog dom, skrattar Steen och fortsätter:

- Juniorer skulle inte få spela i Montréal Forum efter det här. Gretzky var sig själv och gjorde mycket poäng mot oss. Han var väldigt duktig och effektiv. Jag hade aldrig mött eller sett någon förut som producerade lika mycket som honom. Han spelade enkelt, men smart.

Wayne Gretzky. Foto: Bildbyrån

“VI HADE KUNNAT VINNA”

I finalen väntade för ett tröttkört Sverige Sovjet. Svenskarna hängde bra med och hade både 1-1 (Dan Hermansson) och 2-3 (Bengt-Åke Gustafsson), men sedan åkte ryssarna ifrån svenskarna och vann med 5-2. Sergei Makarov stod för två av målen.

Thomas Steen:

- Jag tyckte att vi hade en väldigt bra chans att vinna. Det var några misstag som gjorde att vi fick stryk i den matchen. Inte normala misstag utan för enkla misstag. För mig kändes det som en besvikelse eftersom vi hade kunnat vinna.

Mats Näslund:

- Vi hade spelat mot dom där killarna under några år. Det var bland andra Kasatonov, Fetisov och Makarov. Trots allt hade vi slagit dom i pojklandslaget och några fyranationersturneringar. Vi tyckte att vi hade chansen, men dom var starka och av någon anledning redan män medan vi fortfarande var pojkar.

Thomas Steen:

- Det var en häftig turnering att vara med i och jag växte av att få vara med på den nivån. Ryssarna hade delar av sin femma med Makarov, Fetisov och Kasatonov med. Sovjet hade ett väldigt bra lag, men vi var lika bra.



I All Star team kom Mats Näslund med.

- Kanada hade ett helt fantastiskt lag. Tittar man på laguppställningen var det kanske tre namn som jag inte kommer ihåg från NHL. Det var (Ryan) Walter, (Mike) Gartner, (Wayne) Gretzky (Steve) Tambellini… Bara NHL-spelare, avslutar Mats Näslund.



I All star team kom även Alexander Tyzhnykh, Risto Siltanen, Vjatjeslav Fetisov, Wayne Babych och Anton Stastny med.



Laget:

Målvakter:

Göran Henriksson

Pelle Lindbergh



Backar:

Anders Wallin

Tomas Jonsson

Bo Ericson

Gunnar Persson

Tommy Samuelsson

Jan Eriksson

Thomas Kärrbrandt



Forwards:

Mats Näslund

Thomas Steen

Conny Silfverberg

Bengt-Åke Gustafsson

Christer Löwdahl

Dan Hermansson

Claes-Henrik Silfver

Mats Hallin

Ulf Skoglund

Ulf Zetterström

Mikael Andersson

TV: Mika Zibanejad efter JVM-guldet 2012