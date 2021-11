Alexander Ljungkrantz har kommit till spel i em SHL-matcher under säsongen.

Nu väljer Brynäs att låna ut forwarden till Vita Hästen i Hockeyallsvenskan.

– Alexander behöver speltid på seniornivå för att ta ytterligare kliv, säger Brynäs sportchef Johan Alcén till lagets hemsida.

Vita Hästen fortsätter låna in spelare då klubben dras med skade- och sjukdomsbesvär. Under gårdagen stod det klart att de två backarna, Christian Lindberg och Pelle Ström, lånas in från Hockeyettan och Vimmerby.

Under dagen står det klart att Vita Hästen agerar ytterligare på spelarmarknaden genom att plocka in 19-årige Brynäsforwarden Alexander Alexander Ljungkrantz.

– Alexander behöver speltid på seniornivå för att ta ytterligare kliv i sin utveckling. Vi ser stor potential i honom och ser fram emot att följa hans matcher i Vita Hästen och Hockeyallsvenskan, säger Brynäs sportchef Johan Alcén om utlåningen till lagets hemsida.

Ljungkrantz, som valdes av New York Islanders i tredje rundan 2020, har spelat fem matcher i SHL under säsongen utan att noteras för några poäng. I J20-laget har det blivit två mål och sju framspelningar på 16 matcher för talangen.

Lånet gäller till en början året ut.

