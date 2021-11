Martin Thörnberg lämnade HV71 under uppmärksammade former våren 2020.

Nu är trotjänaren tillbaka i Jönköpingsklubben.

38-åringen lånas in till helgens matcher mot Kristianstad.

Efter att både Taylor Matson och Simon Önerud skadade sig i gårdagens segermatch mot Vita Hästen står det nu klart att Martin Thörnberg gör comeback i HV71-tröjan.

38-åringen, som spelat i Hockeyettan-klubben HC Dalen sedan det uppmärksammade avskedet från HV71 våren 2020, kommer att lånas in i helgens matcher mot Kristianstad, meddelar HV71 via sin hemsida.

Forwarden är fostrad i HV71 och har 14 säsonger i klubbens a-laget bakom sig, varav två som lagkapten. Thörnberg har spelat 752 tävlingsmatcher för HV71 genom åren, där han producerat 412 poäng (226+186).

Den här säsongen har veteranforwarden producerat 22 poäng (7+15) på 17 matcher i Hockeyettan med HC Dalen.

Gällande skadorna på Matson och Önerud meddelar HV71 att duon kommer att undersökas ytterligare av läkare under torsdagen.

