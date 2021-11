Djurgården förlorade för fjärde matchen i rad då Skellefteå besegrade Stockholmslaget med 3-1.

Efter matchen var Marcus Sörensen rejält irriterad på en utvisningen för “Abuse Of Officials” som han ådrog sig i matchens andra period.

–Jag förstår inte hur jag kunde få två minuter för ingenting, säger han i C More

Djurgården förlorade under kvällen lagets fjärde raka match och krisen i jumbolaget fördjupas. Skellefteå gick vinnande hur bataljen med 3-1 efter att ha avgjort matchen i tredje perioden.

Efter matchen ställde Djurgårdsstjärnan Marcus Sörensen upp på en intervju i Cmore och var då rejält irriterad. I intervjun berättar han om utvisningen för “Abuse Of Officials” som han ådrog sig i den andra perioden.

– Jag förstår inte hur jag kunde få två minuter för ingenting. För det första pratar jag inte ens med honom, jag säger ”wakey wakey”. Ska vi ha två minuter för wakey wakey i svensk hockey då ger jag upp och kan vara tyst bara. Jag vet inte vad jag ska säga jag är less nu, säger han i C More.

Efter slutsignalen dröjde sig Sörensen kvar på isen och diskuterade då med en av domarna på isen och efter matchen står det även i protokollet att 29-åringen har tilldelats ett Game Misconduct.

