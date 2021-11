Tingsryd bröt kontrakten med Romans Semjonovs och Liam Finlay och letar nu ersättare.

På lagets hemsida kan de nu bekräfta att Elias Andersson lämnar J20-laget för att förstärka seniortruppen resten av säsongen.

– Ska bli riktigt spännande och se vilka mer kliv han kommer ta under säsongen, säger lagets sportchef och tränare Magnus Bogren till Tingsryds hemsida.

Tingsryd meddelade i förra veckan att kontraktet med den tilltänkte poänggöraren Liam Finlay bryts. I början av den här veckan meddelade klubben att de även bryter kontraktet med Romans Semjonovs.

Detta innebär att Tingsryd har det lite kort på forwardsidan och att laget nu söker efter ersättare till de två spelarna.

I tisdags berättade Tingsryds sportchef och tränare Magnus Bogren för Hockeysverige.se om var laget ska hitta ersättare.

– Det måste kännas rätt och jag kommer inte ta in någon bara för att ta in någon. Vi har juniorer som är duktiga och vi har inte utnyttjat några lån ännu. Det viktiga är att det ska passa in hos oss och det är väl där vi står, sa han då.

“VISAT ATT HAN ÄR VÄRD EN PERMANENT PLATS”

Nu står det även klart att seniortruppen förstärks av en spelare från juniorleden. På lagets hemsida meddelar Tingsryd att de plockar upp den 19-årige forwarden Elias Andersson på permanent basis.

– Elias har varit med oss i A-laget en längre tid även gjort några matcher. Han har tagit stora steg i sin utveckling och visat att han både fysiskt och med sitt spel visat att han är värd en permanent plats i A-lagstruppen. Ska bli riktigt spännande och se vilka mer kliv han kommer ta under säsongen, säger Bogren till lagets hemsida.

Andersson anslöt inför säsongen till Tingsryd från Rögle och har under säsongen gjort fem matcher i seniorlaget. På de fem matcherna har han ännu inte noterats för några poäng.

TV: De är SHL:s största profiler

Matchrapporter: Almtuna vann stort senast – nu tog Tingsryd revansch Tingsryd avgjorde i förlängningen mot Västervik Tingsryd vann mot Västervik efter mål av Jacob Lundegård Tingsryd kunde inte stoppa HV 71:s segertåg Stark defensiv när Vita Hästen vann mot Tingsryd