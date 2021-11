Djurgården anmälda av spelare: "Haft samtal med involverade"

Tidigare under dagen rapporterade SportExpressen att Linus Videll har skickat in en arbetsmiljörelaterad anmälan mot Joakim Eriksson och Barry Smith. Nu bekräftar klubben att en spelare i herrlaget skickat in anmälan, men att den är riktad mot Djurgården Hockey som arbetsgivare.

Linus Videll har missat nio av Djurgårdens senaste matcher och klubben har meddelat att spelarens frånvaro berott på sjukdom.

Tidigare idag rapporterade SportExpressen att detta inte stämmer, utan att Videll har anmält lagets sportchef Joakim Eriksson och den tidigare tränaren Barry Smith för kränkande särbehandling.

Att en anmälan har kommit in bekräftas nu av Djurgården på lagets hemsida. Där skriver de även att det är en arbetsmiljörelaterad anmälan mot arbetsgivaren Djurgården Hockey och inte mot Eriksson och Smith.

"HAFT SAMTAL MED INVOLVERADE INDIVIDER"

På lagets hemsida meddelar Djurgården även att de har initierat en utredning i frågan.

“Vi har på individuell nivå haft samtal med involverade individer för att säkerställa välmående, förtroende och dialog med ansvariga inom föreningen. Vi har på kollektiv nivå haft samtal med spelartruppen och ledarstab för att informera om den uppkomna situationen och förtydliga allas ansvar att bidra till en sund arbetsmiljö inom Djurgården Hockey, samt var man kan vända sig för stöd i frågor gällande trivsel, välmående och arbetsmiljö i föreningen. Vi har på juridisk nivå hanterat anmälan i enlighet med gällande lagstiftning. Två externa och oberoende HR-specialister har upphandlats för att genomföra en extern utredning av händelseförloppet.”, skriver klubben.

Utöver detta meddelar laget att de inväntar utredningens resultat och att de därefter kommer hantera konsekvenserna.

TV: Tre Perioder om Vancouvers kris och SHL:s största profiler.

Matchrapporter: Formstarka Linköping tog ännu en seger Timrå vann mot Djurgården på bortaplan Luleå utklassade Djurgården på hemmaplan Har det vänt nu, Djurgården? Efterlängtad seger på Hovet för Djurgården