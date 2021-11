Alexander Holtz lämnade Sverige och Djurgårdens IF efter fjolårssäsongen för spel i New Jersey Devils-organisation. Under säsongsinledningen har han kallats upp av New Jersey Devils, men nu meddelar klubben att de skickar ner svensken till AHL igen.

Alexander Holtz gallrades ut under New Jersey Devils försäsongsläger och fick då inleda säsongen i Utica Comets. Där imponerade han stort och noterades för fem mål på fem spelade matcher.

Det ledde till att Devils kallade upp 19-åringen, som nu har gjort NHL-debut och noterats för sin första NHL-poäng.

Trots detta meddelar New Jersey nu att Holtz skickas ned till AHL-laget Utica Comets, som har gått som tåget och fortfarande inte förlorat en enda match den här säsongen.

Om Holtz blir kvar i AHL fram till JVM startar är chanserna större att Devils släpper i väg svensken till turneringen. JVM-turneringen går av stapeln mellan den 26 december och den 5 januari.

Som ersättare till Holtz plockar Devils upp Chase De Leo från farmarlaget.

