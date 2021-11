C More-profilen Fredrik Söderström fick aldrig själv spela i Tre Kronor, men har haft förmånen att lära känna en del av dem.

För hockeysverige.se listar Söderström de fem förbundskaptener som gjort starkast avtryck på honom.

Tre Kronor har genom åren haft väldigt starka ledare som betytt mycket för svensk ishockey. Allt från Herman Carlsson via Ed Reigle, Arne Strömberg, Hans 'Virus' Lindberg, Kjell Svensson och Ronald ”Sura-Pelle” Pettersson till dagens Johan Garpenlöv.

Den första att få titeln förbundskapten var den tidigare NHL-spelaren Billy Harris. Men vilka förbundskaptener har gjort störst avtryck? Fredrik Söderström är idag expert på C More. Han har även jobbat som coach på olika nivåer sedan 1977. Hans pappa Dan Söderström har jobbat som assisterande coach för Tre Kronor under några säsonger på 1980-talet. Dessutom var han en given spelare i landslaget under 1970-talet.

Hockeysverige.se bad Fredrik Söderström lyfta ut vilka fem förbundskaptener som gjort störst avtryck på honom.

– Ska vara tydlig med att jag aldrig varit i närheten av landslagsspel, så har inga egna upplevelser där och då, men jag har haft förmånen att lära känna en del av dem, andra har jag hört om genom spelare och ledare jag mött genom åren, säger Söderström.