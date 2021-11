Glädjebeskedet: Dahléns skada inte allvarlig

Under måndagen kunde San Jose-fansen dra en lättnadens suck.

Jonathan Dahléns skada är lindrigare än befarat och rookien förväntas vara tillbaka i spel inom kort.

– Han tränade nu under morgonen, berättade tränare Bob Boughner för San Jose Hockey Now i går.

Under säsongsinledning har flera svenska NHL-rookies kommit in i ligan och levererat.

En av de färgstarkaste har varit Jonathan Dahlén. Forwarden har stått för sju mål och två assist på sina första 16 NHL-matcher.

Men i förlustmatchen mot Washington Capitals var det många fans som blev oroliga att en skada skulle komma in och förstöra. Det efter en mystisk situation bakom målet där svensken hamnade i uppenbar smärta.

A replay of how Jonathan Dahlen appeared to get injured. #SJSharks pic.twitter.com/hj9aNhGER3 — Michael Gutnick (@michaelgutnick) November 21, 2021

HOPPAS VARA TILLBAKA I VECKAN

Under söndagskvällen, svensk tid, kunde San Jose Hockey News komma med det lugnande beskedet: Jonathan Dahléns skada kommer inte att hålla honom borta från spel under en längre tid.

– Jag tror att det mer kommer vara dag till dag än vecka till vecka. Han kommer vara tillbaka, förhoppningsvis i mitten på nästa vecka, sa Bob Boughner till tidningen.

Nästa match för San Jose Sharks är på tisdag då man tar emot Carolina Hurricanes. Laget ligger för närvarande på en sjätteplats i Pacific Division med 17 poäng på lika många matcher.

