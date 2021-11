Brayden Point dundrade in i sargen efter en tripping.

Nu är stjärnan borta på obestämd tid för Tampa Bay Lightning.

– Det var otäcka scener där, säger lagkamraten Patrick Maroon.

Tampa Bay Lightning förlorade mot New Jersey Devils i lördags. Samtidigt tappade de en av sina främsta och viktigaste spelare.

Brayden Point kom i ett friläge men fälldes då av Ryan Graves och dundrade in i sargen i hög fart. Point vred sig sedan i smärtor på isen innan han kom upp på fötter. Stjärncentern fick straff och tog den själv och kunde sedan fullfölja resten av matchen.

– Det var otäcka scener där. Han är ju vår “go-to guy” och en spelare som vi förlitar oss mycket på så man vill aldrig se en sådan spelare skada sig så, säger Pat Maroon.

A scary moment, but Brayden Point gets up! #GoBolts pic.twitter.com/sNFUNPfmcz