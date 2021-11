Halmstad Hammers har varit en av de ivrigaste förespråkarna för den bojkott som solkat Hockeyettan under hösten, men när det väl kommer till kritan för egen del väljer föreningen att byta fot.



På det ökända ordförandemötet varifrån en ljudfil läckte ut var Halmstad-ordföranden Hasse Backman en av dem som dundrade hårdast.



Det fanns inte på kartan att Halmstad skulle åka och spela någon match borta mot Karlskrona om de inte skrivit på tv-avtalet. Jävlar vad det skulle bojkottas.



Det var lätt att säga då. Halmstad hade inte bortamatch mot Karlskrona förrän i sista omgången och en eventuell bojkottmatch låg långt in i framtiden.



Sedan dess har Halmstad Hammers lyckats spela sig tillbaka in i racet och har häng på en Allettan-plats med två omgångar kvar att spela.



På fredagskvällen berättade ordför