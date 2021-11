Robin Salo var en av SHL:s främsta backar förra säsongen i Örebro.

Nu får han chansen att göra NHL-debut då han kallas upp till New York Islanders.

Nyligen meddelade New York Islanders att de mister toppbacken Ryan Pulock på grund av en underkroppsskada och han förväntas vara borta i fyra till sex veckor.

Då öppnas dörren för en debutant.

Under torsdagskvällen gick “Isles” nämligen ut med att den tidigare Örebrostjärnan Robin Salo lyfts upp till NHL-klubben. Han förväntas då få göra debut i världens bästa hockeyliga när Islanders möter Calgary Flames på lördag. På dagens träning parades Salo ihop med veteranen Zdeno Chára.

#Isles Transaction: Robin Salo has been recalled from loan (Bridgeport).