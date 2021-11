Kjell Sundström, för många en stor idol i Umeå, är död. Han inledde sin karriär i Sandvik, men spelade från 1959 till 1977 i IFK Umeå som senare blev Björklöven. Han registrerades för 10 A-landskamper. Sundström blev 78 år.

Kjell Sundström var även farbror till två av Sveriges bästa spelare genom alla tider, Patrik och Peter Sundström. I hockeykretsar gick han under smeknamnet ”Garrincha”.

– Jo det var så att under fotbolls-VM 1958 som spelades i Sverige så spelade ”Garrincha” vänsterytter i det vinnande brasilianska landslaget. Han var känd för sitt dribblande i första hand. När jag som 15-åring samma år fick göra debut i Sandviks a-lag så skrek publiken ”Garrincha” till mig när jag dribblade som bäst med motståndarna. Så det var alltså publiken hemma som gav mig namnet, berättade Kjell Sundström i en intervju med hockeysverige.se 2007.

Sandvik nämner du Kjell, var det där ni i den äldre syskonskaran (Tage f.31, Elon f.32 och Kjell f.43) inledde hockeyspelandet?

- Det var i Sandvik som jag började men redan andra året som jag skulle spela i a-laget lades föreningens a-lag ner. Jag slutade spela hockey under ett år innan jag började spela med IFK Umeå.

- Första året blev det nästan bara att sitta på bänken och titta på. Fast jag var inte ensam på den bänken utan jag hade gott sällskap av Lars ”Dallas” Dahlgren och Roger Österlund. Vi tre kom att spela ihop under närmare 15-år.

- Jag några idoler inte men under åren spelade jag ihop med flera som jag upplevde som fantastiska hockeyspelare. Jag fick landslagsdebutera med Uffe Sterner som center. Det var stort. Han sa bara till mig att sätta ner klubban i isen så kom pucken mitt på bladet.

- Han var nog en av Sveriges bästa spelare någonsin. Sen gillade jag Rolle Stoltz och Nisse Nilsson. De var härliga lirare liksom Björn Palmqvist som faktiskt spelade en säsong med oss.



Kjell ”Garinccha” Sundström blev 78 år.

