Södertälje SK är en klubb i kris för tillfället som halkar allt närmare bottenstriden.

Joakim Englund ger här sin syn på kaoset i SSK – och vad klubben behöver göra för att lyfta igen.

I premiäromgången åkte Björklöven till Templet i Södertälje och var ofina nog att bege sig hemåt med tvåsiffrigt antal mål i bagaget. Efter debaclet i premiären repade sig SSK förvånansvärt bra och presterade riktigt fin hockey under ett gäng omgångar. Man fick ordning på spelet där jag antar att prio låg på att sätta det defensiva spelet. I kommande sex omgångar släppte man nämligen inte in fler än tre mål per match och offensiven leddes av Brett Pollock som noterades för inte mindre än tretton pinnar första sju matcherna. Hade Södertälje äntligen något bra på gång?

I omgång åtta blev det 5-0-förlust mot HV71