Tambellini hade show – Rögle kopplar grepp om åttondelsfinalen

Adam Tambellini låg bakom allt för Rögle mot ZSC Lions.

Kanadensaren stod för två mål och två assist när Rögle vann med 4-3. .

Rögle hade en tuff uppgift framför sig då de åkte ner till Schweiz för att möta den schweiziska storklubben ZSC Lions med Rikard Grönborg som huvudtränare.

Det började bra för ängelholmarna då Adam Tambellini gav bortalaget ledningen i slutet av den första perioden. Endast 20 sekunder efter målet lyckades dock Zürich kvittera till 1-1 vilket var ställningen efter 20 minuter.

I den andra perioden fullbordade hemmalaget vändningen till 2-1 men i sedan skulle Tambellini ge sig in i leken igen. Först assisterade han till Dennis Everbergs 2-2-mål och därefter skickade han själv till ledningsmålet för Rögle och kanadensaren hade alltså varit inblandad i alla Rögles mål och samtliga tre fullträffar kom i powerplay.

I den tredje perioden kvitterade dock ZSC Lions igen och det var helt jämnt i slutet av matchen.

Det såg ut att gå mot oavgjort men precis i slutet kunde Rögle kontra där Tambellini passade fram till Samuel Jonsson och backen satte 4-3 till SHL-laget med endast 31 sekunder kvar av matchen. Tambellini stod alltså för fyra poäng, 2+2, i matchen.

