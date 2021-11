Hans pappa Stefan är ett välkänt ansikte inom speedwayen, med GP-tävlingar, SM-guld och en tid som förbundskapten på meritlistan. Men Elliott Skill valde bort motorsporten och blev i stället en målvaktstalang - även om han länge föredrog speedwayen.

– Det var väldigt kul. Jag tyckte det var roligare än hockeyn då jag var liten, berättar Elliott Skill för hockeysverige.se.

Motala är inom bollsporter mest känt för fotboll och bandy. Det har även kommit fram en och annan mycket skicklig hockeyspelare från staden. Bland andra Arvid Costmar och Henrik Törnqvist som båda idag spelar för Linköping. Nu har även en av svensk hockeys framtidsmålvakter, Elliot Skill, börjat synas i seniorsammanhang. Även han från Motala, men som idag spelar för Huddinge i Hockeyettan.

– Efternamnet är från morsans sida. Man får uttala det som man vill och vissa säger ”Schill”, men jag säger ”Skill” eftersom det låter mycket bättre, säger 17-åringen med ett lätt skratt då hockeysverige.se träffar honom i klassiska Björkängshallen i Huddinge för en intervju.

Skill fortsätter:

– Hockeyn är inte så väldigt stor i Motala. Jag började i en liten klubb, MAIF (Motala AIF), men det blev lite tjafs så vi startade en egen klubb, Österstad. Vi kallade laget ”Easttown”. Senare började jag träna med Vita Hästen 02:or i Norrköping. Det här var U15. Sedan bytte jag helt till Hästen i U16.

“MIN FARSA ÄR VÄLDIGT KÄND INOM DEN SPORTEN”

– Jag hade kompisar i både LHC (Linköping) och Hästen från camper så det blev naturligt med Hästen. Vårt lag var inte så bra, men vi var uppe här (Björkängshallen) och spelade en cup. Då blev jag utsedd till cupens bästa målvakt.

Det var inte enbart hockey som gällde för Elliot Skill under uppväxten.

– Jag körde lite fotboll då jag var liten. Sedan körde jag speedway eftersom min farsa (Stefan Andersson Skill) är väldigt känd inom den sporten. Han har bland annat kört GP och var med när Greg Hancock vann hela alltet 2011.

– Sedan har pappa vunnit med Motala (Piraterna) två säsonger. Nu är han utbildad som domare i speedway.

Pappa Stefan. Foto: Bildbyrån

Hur länge tävlade du i speedway?

– Jag körde i alla fall lite så jag har speedwayen i blodet. Jag bröt armen och efter det slutade jag. När farsan var lagledare hängde jag med och kollade varje match. Vi kom hem sent och dagen efter skulle jag upp till skolan…, säger Skill med ett skratt och fortsätter:

– Det var väldigt kul. Så var hela min barndom och jag tyckte det var roligare än hockeyn då jag var liten.



Varför blev det då hockey?

– Farsan hade inte riktigt tid och man behöver en mekaniker i speedway samtidigt som jag bara hade en cykel. Jag körde några tävlingar, men det där försvann med åren.



Du skulle inte ha några problem med att sätta dig på en cykel och köra lite igen?

– Det skulle vara fett kul, säger Elliot Skill med ett leende.

FÖREBILDEN: LUNDQVIST

Åter till hockeyn och Motala där alltså bland andra Arvid Costmar och Henrik Törnqvist inledde sina hockeykarriärer.

– Costmar tränade jag med i MAIF då jag var liten…

Elliot lade ned speedwaysatsningen för en något renare karriär. Foto: Privat.

– Inte så värst mycket eftersom jag är målvakt. Den jag har sett upp till mest är Henrik Lundqvist. Jag har dessutom fått tre klubbor av honom. Farsan känner en inom speedwayen som bor i Göteborg och som känner Lundqvist, så jag fick några klubbor och autografen av honom, vilket är lite kul. Däremot har jag aldrig träffat honom.– Nej, jag började som utespelare. Vi körde två mål i en liten zon. Jag blev så arg och lade mig ner som utespelare i målet. Då fick jag skit av min tränare eftersom jag gjorde så hela tiden. Det blev ju inga mål. Jag slutade med hockey under ett år och sedan började jag igen och då som målvakt.

Elliot Skill är inte ensam i släkten att spela hockey.

– Min kusin, Theo Lundkvist, spelar i Hästen. Han är 03:a, alltså lika gammal som jag. Sedan kör min andra kusin, Vincent Lundkvist, i Mora just nu. Han är 06:a och spelar i deras U16.

– Deras släkt kommer från Småland (Vimmerby) och det året jag tränade med Hästens 02:or åkte jag till Vimmerby, en och en halv timma, fram och tillbaka några gånger. Jag tränade med deras J20 och U16, men jag var också med deras A-lag en gång, vilket var kul.

SÅ HAMNADE HAN I HUDDINGE

Inför säsongen 2018/19 valde Elliot Skill att lämna Vita Hästens J18 för att testa på spel med Huddinges J18.

– Jag fick höra om Huddinge av en kompis som jag kände från Hästen, Erik Wållberg. Han körde här i J18, men flyttade sedan hem.

– Det var jag och en till från Östergötland, Moltas Forsén, som flyttade hit till J18. Jag kände honom också, men han flyttade hem efter någon månad.



Ringde du upp hit till Huddinge eller hur kom ni i kontakt med varandra?

– Det var min farsa som fixade med det där. Jag fick åka hit för att provträna. När jag kom in på isen så jag att dom hade vanliga visir så jag åkte över isen och satte mig. Tänkte att här skulle jag nog inte vara med.

– Sedan kom det en tränare och sa jag skulle in så jag fick köra med dom stora grabbarna direkt. Jag tror det var J20-laget. Det gick bra, men hade jag fått besked av Hästen tidigare hade jag inte ens åkt upp hit och provtränat, så det var tur att jag inte fick det.

– Det stod mellan mig och en AIK-målvakt och då tänkte jag att det var kört, men jag kom in och blev såklart jätteglad.



Hur var det att flytta upp hit till Stockholm?

– Det var väldigt stort. När jag bodde hemma lagade jag aldrig mat så det blev en jäkligt stor grej att bara flytta hemifrån.



Har du trivts bra med att bo i Huddinge?

– Ja, jag är bra på att skaffa nya vänner och är inte så blyg. Alla här gillar ju min dialekt, säger Elliot Skill med ett leende och på bred östgötska.

Första säsongen i Huddinge hade Elliot Skill tidigare Djurgårds och Södertälje-forwarden, Magnus ”Mankan” Jansson, som coach.

– Det var bra. Jag fick inte stå så mycket eftersom jag hade (William) Gramme framför mig. Han är en väldigt bra målvakt och gick till AIK i somras, vilket var tråkigt eftersom han är en väldigt härlig person.



Som målvaktstränare har Skill bland annat haft världsmästarmålvakten, Magnus Eriksson.

– Jag var uppe J18-året och tränade med Magnus Eriksson. Sedan bytte han klubb, men jag vet inte varför. Idag är han i Tyresö. Han var också bra.

I hockeymiljön. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Säsongen 2020/21 var annorlunda i och med pandemins framfart. För Elliot Skills del blev det bara spel fem matcher med J18.

– Det var väldigt trist, men det gick väldigt bra fram till det att vi inte fick spela några mer matcher. Jag spelade fem matcher, höll nollan i två och slutade på 92.1 i räddningsprocent. Vi låg dessutom bra till i serien och hade en stor chans att nå allsvenskan.

“EN KUL ERFARENHET”

Tränade du redan förra säsongen med A-laget?

– Första J18-säsongen tränade jag med A-laget en gång. Jag sa inte så mycket, körde mitt och försökte rädda alla puckar jag kunde. Dom skjuter väldigt hårt och det är ett snabbare tempo jämfört med J18 och J20.



Hur ser du på den här säsongen då du så här långt spelat åtta matcher med J20?

– Jag tror vi ligger tvåa och för mig har det gått helt okej även om det inte gått hur bra som helst. Det har ändå känts bra, men nu har jag även varit sjuk och kom tillbaka förra veckan.

TV: HockeyEttans fyra största trotjänare

– Det var mycket mer publik. Vi mötte Hudiksvall borta, fyra timmars resa. Det var en kul erfarenhet, säger Huddingemålvakten med ett leende och fortsätter:– Första målet den här säsongen är annars att vi (J20) ska ta oss vidare från serien. Sedan blir det en ny serie och det är vi, Almtuna och Nacka som slåss om platserna. Det största målet är såklart att komma till Super Elit, men det är lång väg dit, avslutar Elliot Skill

